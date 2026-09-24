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Política | Notícia

Candidato ao Senado pela chapa de Raquel, Túlio Gadelha confirma presença em ato de Lula no Recife

Candidato diz que sua relação com o presidente antecede a atual configuração das alianças para as eleições de 2026.

Por Larissa Aguiar Publicado em 24/09/2026 às 17:04
Túlio Gadelha segurando camisa em menção a Lula
Túlio Gadelha segurando camisa em menção a Lula - Divulgação

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Candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), Túlio Gadêlha (PSD) participa, nesta sexta-feira (25), da caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Recife Antigo.

O candidato estará no ato ao lado de integrantes do chamado "time LuQuel"”, grupo formado por eleitores e apoiadores de Raquel que também defendem a reeleição do presidente. A presença de Túlio reforça, no palanque eleitoral, a defesa da aproximação entre os dois projetos políticos para Pernambuco e para o país.

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Túlio deverá acompanhar o percurso ao lado de apoiadores que articulam a defesa simultânea das candidaturas de Raquel e Lula.

Antes do ato, Túlio afirmou que sua presença ao lado de Lula não está condicionada à formação de alianças partidárias. “Amanhã, tem ato do presidente Lula e eu estarei ao lado dele, como sempre estive, inclusive nos piores momentos. Eu não sou um lulista de ocasião nem preciso de coligação partidária para declarar meu apoio ao presidente”, declarou.

O candidato também convocou apoiadores de Lula a participarem da mobilização. “Convido a todos que estão com Lula a reforçar a importância da sua reeleição neste ato”, acrescentou.

O ato acontece no Recife Antigo e integra a agenda de Lula durante sua passagem por Pernambuco. A mobilização deverá reunir aliados, militantes e apoiadores do presidente, além de integrantes de grupos que defendem a associação entre as candidaturas de Lula e Raquel no Estado.

 

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