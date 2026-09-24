fechar
Política | Notícia

Caiado acusa Lula e Flávio de envolvimento com Vorcaro; Zema diz querer ministros do STF presos

Somente Caiado e Zema participam do debate da Veja realizado nesta quarta-feira. Lula, Flávio, Cury e Renan não compareceram ao encontro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 24/09/2026 às 0:02
Ronaldo Caiado (PSD), candidato a presidente da República, comparece ao debate promovido pela Veja
Ronaldo Caiado (PSD), candidato a presidente da República, comparece ao debate promovido pela Veja - JULIA MARTINS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, acusou nesta quarta-feira, 23, em debate promovido pela Veja, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro e outros casos de corrupção. No mesmo evento, Romeu Zema (Novo) afirmou que, caso Lula ou Flávio vençam a eleição, teria interesse em manter Vorcaro em silêncio.

"Eu penso que eles querem que o Vorcaro fique com a boca fechadinha. Acho que eles vão arrumar um asilo em outro país para ele, mandar ele fazer plástica para nunca mais ele ser encontrado, porque o que aquele homem ali sabe de podridão não tá escrito", afirmou Zema.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Caiado havia dito que Lula e Flávio estariam envolvidos com Vorcaro, com o INSS e com "rachadinha", sem apresentar as provas "Todos os dois estão envolvidos no Vorcaro, no INSS, em rachadinha, compra de casa, enfim", afirmou.

Somente Caiado e Zema participam do debate da Veja.

O candidato do PSD também voltou a mencionar que a rejeição tanto de Flávio quanto de Lula seria maior que a sua, facilitando assim seu crescimento na pesquisa ante o dos adversários.

Além dessas acusações, Zema também afirmou que as informações obtidas a partir do celular de Vorcaro estariam alcançando pessoas de diferentes campos políticos.

"Todo dia o telefone dele ocasiona uma surpresa aí. E tá envolvendo gente da direita, da esquerda, de tudo quanto é partido político, coisa que a gente nem imaginava", disse.

O candidato do Novo voltou suas críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu a saída e a prisão de ministros da Corte. "Eu quero ver a metade do Supremo Tribunal fora e alguns dos que forem para fora na prisão. O lugar deles é esse", afirmou.

Caiado critica penduricalhos em reforma administrativa; Zema ataca número de ministérios

Ronaldo Caiado defendeu uma reforma administrativa que corte gastos considerados excessivos e elimine "penduricalhos" no serviço público. Romeu Zema também defendeu um governo mais enxuto e criticou a existência de 38 ministérios na atual estrutura federal.

"Você não pode admitir os penduricalhos que vêm junto com decisões outras, que passam a contaminar desde o governo federal até o governo municipal", afirmou Caiado. Segundo ele, a reforma deve combinar responsabilidade dos servidores com critérios de mérito e possibilidade de melhoria salarial para quem tiver bom desempenho.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"É isso que a sociedade espera, ou seja, cortes substantivos nesses gastos excessivos e dando ao bom servidor a possibilidade real de ter cada vez mais mérito na sua função e, com isso, também o acréscimo da sua melhoria salarial", disse.

Zema afirmou que a reforma administrativa deveria estar entre as primeiras mudanças de um governo e defendeu uma estrutura mais enxuta. "Temos 38 ministérios. Acho que não tem nenhum outro país que tem essa quantidade de ministérios", afirmou. Para o candidato, quem ocupa o serviço público deve ter "vocação" para servir. "Está lá para, como o nome diz, servir e não se servir da estrutura."

Leia também

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
POLITICA

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos
Eleições 2026

Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.