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Política | Notícia

Bolsonaro desiste de suspender pena por trama golpista 2h após recorrer a Nunes Marques

Ex-presidente desiste de pedido ao STF para suspender execução de pena de 27 anos, feito horas antes pela defesa, sem informar os motivos do recuo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 24/09/2026 às 16:21
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

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A defesa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que pediu às 9h49 desta quinta-feira, 24, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques a suspensão da execução da pena de 27 anos em regime fechado enquanto a Corte analisa a revisão criminal, desistiu do pedido duas horas e meia depois, às 12h21. Os advogados não informaram, no pedido de desistência, os motivos do recuo.

Mais cedo, os advogados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Thiago Lôbo Fleury afirmam que a continuidade da execução da pena durante a tramitação da revisão criminal pode "produzir dano irreparável".

A desistência de Jair Bolsonaro ocorre dez dias antes do primeiro turno da eleição, na qual seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), concorre à Presidência da República.

A condenação

Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Atualmente, o ex-presidente da República cumpre a pena em prisão domiciliar, em virtude de condições de saúde.

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