TRE-PE determina 195 direitos de resposta para João Campos após propaganda de Raquel Lyra
Decisão considera irregular a propaganda "Fura-Fila", determina mais de uma hora e meia de resposta e multa por 60 veiculações após ordem judicial
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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou que a campanha de Raquel Lyra (PSD) conceda 195 inserções de direito de resposta a João Campos (PSB) após considerar irregular a propaganda eleitoral intitulada "Fura-Fila". Ao todo, serão 97 minutos e 30 segundos de resposta no rádio e na televisão.
A decisão foi tomada pelo desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça de Araújo e contabiliza 25 veiculações da peça na televisão e outras 170 no rádio. Cada inserção terá 30 segundos e deverá substituir a propaganda questionada nos mesmos meios, emissoras e blocos de audiência em que o conteúdo original foi exibido.
A quantidade de inserções está relacionada ao número de vezes em que a propaganda foi transmitida durante o período analisado pela Justiça Eleitoral. Inicialmente, o processo registrou 174 veiculações entre os dias 11 e 14 de setembro, sendo 149 no rádio e 25 na televisão. Posteriormente, outras transmissões foram reconhecidas para definir a extensão do direito de resposta.
Redes sociais
A determinação do TRE-PE também se estende ao ambiente digital. A propaganda havia sido publicada no perfil oficial de Raquel Lyra no Instagram, em colaboração com o perfil da vice-governadora candidata à releeição Priscila Krause.
Por isso, a decisão determina que Raquel disponibilize o conteúdo de resposta também no Instagram, em formato Reel, durante dois dias. A publicação deverá ter destaque e visibilidade equivalentes aos da peça original. A vice-governadora, no entanto, não foi responsabilizada pessoalmente pela decisão, já que, segundo o processo, ela não integrou formalmente a ação.
O relator afirmou que os fatos citados na propaganda tinham suporte documental, mas que a forma como foram associados sugeria favorecimento entre a atuação de um magistrado e a nomeação posterior do próprio filho, sem elementos que comprovassem acordo, influência ou contrapartida.
Além do direito de resposta, o TRE-PE reconheceu 60 novas veiculações após a campanha ter sido notificada da decisão e fixou multa de R$ 5.320,50 por transmissão, totalizando R$ 319.230,00. A Corte determinou ainda que as respostas sejam veiculadas com urgência e em dias distintos.