fechar
Política | Notícia

TRE-PE determina 195 direitos de resposta para João Campos após propaganda de Raquel Lyra

Decisão considera irregular a propaganda "Fura-Fila", determina mais de uma hora e meia de resposta e multa por 60 veiculações após ordem judicial

Por Alice Lins Publicado em 23/09/2026 às 16:27
Raquel Lyra e João Campos lideram a disputa pelo Governo de Pernambuco
Raquel Lyra e João Campos lideram a disputa pelo Governo de Pernambuco - Janaína Pepeu/Secom; Edson Holanda/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou que a campanha de Raquel Lyra (PSD) conceda 195 inserções de direito de resposta a João Campos (PSB) após considerar irregular a propaganda eleitoral intitulada "Fura-Fila". Ao todo, serão 97 minutos e 30 segundos de resposta no rádio e na televisão.

A decisão foi tomada pelo desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça de Araújo e contabiliza 25 veiculações da peça na televisão e outras 170 no rádio. Cada inserção terá 30 segundos e deverá substituir a propaganda questionada nos mesmos meios, emissoras e blocos de audiência em que o conteúdo original foi exibido.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

A quantidade de inserções está relacionada ao número de vezes em que a propaganda foi transmitida durante o período analisado pela Justiça Eleitoral. Inicialmente, o processo registrou 174 veiculações entre os dias 11 e 14 de setembro, sendo 149 no rádio e 25 na televisão. Posteriormente, outras transmissões foram reconhecidas para definir a extensão do direito de resposta.

Redes sociais

A determinação do TRE-PE também se estende ao ambiente digital. A propaganda havia sido publicada no perfil oficial de Raquel Lyra no Instagram, em colaboração com o perfil da vice-governadora candidata à releeição Priscila Krause.

Por isso, a decisão determina que Raquel disponibilize o conteúdo de resposta também no Instagram, em formato Reel, durante dois dias. A publicação deverá ter destaque e visibilidade equivalentes aos da peça original. A vice-governadora, no entanto, não foi responsabilizada pessoalmente pela decisão, já que, segundo o processo, ela não integrou formalmente a ação.

O relator afirmou que os fatos citados na propaganda tinham suporte documental, mas que a forma como foram associados sugeria favorecimento entre a atuação de um magistrado e a nomeação posterior do próprio filho, sem elementos que comprovassem acordo, influência ou contrapartida.

Além do direito de resposta, o TRE-PE reconheceu 60 novas veiculações após a campanha ter sido notificada da decisão e fixou multa de R$ 5.320,50 por transmissão, totalizando R$ 319.230,00. A Corte determinou ainda que as respostas sejam veiculadas com urgência e em dias distintos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
POLITICA

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos
Eleições 2026

Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

Siga Alice Lins