"Sou a mulher mais julgada de Pernambuco e a que mais entrega cuidado com a mulher", diz Raquel Lyra em sabatina

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Governadora voltou a abordar repercussão de fala sobre laqueadura e citou ações de saúde, educação e proteção às mulheres

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), afirmou nesta quarta-feira (23), durante sabatina, ser “a mulher mais julgada de Pernambuco” e também “a que mais entrega cuidado com a mulher”. A declaração ocorreu quando a candidata foi questionada sobre a repercussão nacional de uma fala feita em 2025, na qual sugeriu a realização de uma laqueadura em uma mulher “sem ela saber”.

“Eu também não tenho dúvida nenhuma que, além de ser a primeira mulher governadora do Estado, eu sou a mulher mais julgada de Pernambuco. E a que mais entrega. A que mais entrega cuidado com a mulher”, afirmou.

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Ao responder sobre o episódio, Raquel não anunciou uma nova medida especificamente relacionada à declaração. Em vez disso, retomou o argumento de que suas ações no governo seriam a principal forma de demonstrar sua atuação em defesa das mulheres e passou a citar investimentos em saúde, assistência, educação, habitação e combate à violência.

A fala ganha peso em meio à maior presença da pauta feminina na campanha. Na terça-feira (22), Raquel Lyra e João Campos fizeram encontros com mulheres, em Caruaru e no Recife, respectivamente, em meio à repercussão da declaração sobre a laqueadura.

As mulheres são 53,64% do eleitorado de Pernambuco, com 3.876.071 eleitoras aptas a votar em 2026, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Saúde, maternidade e creches

Na sabatina, Raquel detalhou algumas das ações que usa como exemplo da atuação do governo. Entre elas está o Hospital da Mulher de Caruaru, entregue no ano passado após, segundo ela, dez anos de obra parada.

A unidade atende gestantes de médio e alto risco, e a governadora afirmou que outras quatro estão em construção na Região Metropolitana Norte, em Serra Talhada, Ouricuri e Garanhuns.

Ela também citou o Colo de Mãe, programa que acompanha gestantes de médio e alto risco com o apoio de mulheres que atuam como “madrinhas”, auxiliando no acompanhamento do pré-natal.

Sobre as 250 creches prometidas, Raquel afirmou que 35 já estão prontas, com previsão de chegar a 100 até o fim deste ano e concluir todas no primeiro semestre de 2027.

Questionada sobre o atraso, defendeu o modelo adotado pelo Estado e criticou iniciativas que, segundo ela, ampliam vagas sem garantir estrutura adequada.

A governadora também mencionou o Mães de Pernambuco, que, segundo ela, atende 100 mil mulheres por mês com benefício de R$ 300, além de ações de habitação com prioridade para mulheres.

Combate à violência contra a mulher

A segurança das mulheres também esteve entre os temas abordados na entrevista. Raquel afirmou que o governo ampliou o funcionamento de delegacias especializadas em atendimento às mulheres durante 24 horas e que o objetivo é avançar para todas as unidades.

A governadora afirmou ainda que foram implantadas 39 salas de atendimento reservado em delegacias e criados 30 centros de referência para acolhimento de mulheres vítimas de violência, com apoio financeiro e técnico aos municípios.

Segundo Raquel, o objetivo é inserir essas mulheres em uma rede que também inclua políticas de habitação, qualificação profissional, emprego, renda e acesso a creches, para facilitar a saída do ciclo de violência.

Ao longo da resposta sobre a repercussão da declaração da laqueadura, portanto, Raquel voltou a reconhecer que já havia se manifestado sobre o episódio e procurou contrapô-lo ao conjunto de políticas que atribui à sua gestão. “Eu sou a mulher mais julgada de Pernambuco. E a que mais entrega cuidado com a mulher”, resumiu.

