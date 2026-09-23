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Política | Notícia

Quaest: Raquel Lyra tem 43% e João Campos, 41%, em empate técnico no 2º turno

Pesquisa divulgada nesta quarta (23) mostra Raquel com 43% e João com 41% a 12 dias do 1º turno; margem de erro é de três pontos percentuais

Por Alice Lins Publicado em 23/09/2026 às 17:21 | Atualizado em 23/09/2026 às 20:50
Candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos
Candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos - Miva Filho/Campanha Raquel Lyra e Edson Holanda/Campanha João Campos

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A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra Raquel Lyra (PSD) com 43% das intenções de voto contra 41% de João Campos (PSB) em um eventual segundo turno na disputa pelo Governo de Pernambuco. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os candidatos estão em empate técnico.

O levantamento foi realizado a menos de duas semanas do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. Na pesquisa anterior, divulgada em 8 de setembro, a governadora aparecia com 45%, enquanto o socialista tinha 39%.

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No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados são:

  • Raquel Lyra (PSD): 43% (caiu dois pontos percentuais);
  • João Campos (PSB): 41% (subiu dois pontos percentuais);
  • Indecisos: 10%;
  • Branco/nulo/nenhum: 6%.

Contratada pela Globo, a Quaest entrevistou 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco, entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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