Quaest: Raquel Lyra tem 41% contra 39% de João Campos no primeiro turno

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Pesquisa divulgada nesta quarta (23) mostra os dois candidatos dentro da margem de erro a 11 dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro

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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Raquel Lyra (PSD) com 41% das intenções de voto e João Campos (PSB) com 39% na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 8 de setembro, a governadora oscilou de 43% para 41%, enquanto o ex-prefeito do Recife passou de 37% para 39%. A diferença entre os dois candidatos, que era de quatro pontos percentuais, agora é de dois pontos percentuais.

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Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados foram:

Raquel Lyra (PSD): 41% - eram 43% em setembro;

João Campos (PSB): 39% - eram 37%;

Ivan Moraes (PSOL): 1% - era 1%;

Renan Hallais (Missão): 1% - era 1%;

Professora Camila (UP): 0% - era 0%;

Victor Assis (PCO): 0% - era 0%;

Guilherme Fonseca (PSTU): 0% - era 0%;

Indecisos: 12% - eram 12%;

Branco/nulo/não vai votar: 6% - eram 6%.

Na última pesquisa, para 76% dos eleitores, a escolha do candidato é definitiva, agora, chega a 79%. Outros 20% afirmaram que ainda podem mudar o voto até o dia da eleição, em 4 de outubro - antes, eram 23%.

Contratada pela Globo, a Quaest entrevistou 1.302 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.