fechar
Política | Notícia

Quaest: Raquel Lyra tem 41% contra 39% de João Campos no primeiro turno

Pesquisa divulgada nesta quarta (23) mostra os dois candidatos dentro da margem de erro a 11 dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro

Por Alice Lins Publicado em 23/09/2026 às 17:35 | Atualizado em 23/09/2026 às 20:49
Candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB)
Candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) - Janaína Pepeu/Campanha Raquel Lyra e Edson Holanda/Campanha João Campos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Raquel Lyra (PSD) com 41% das intenções de voto e João Campos (PSB) com 39% na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 8 de setembro, a governadora oscilou de 43% para 41%, enquanto o ex-prefeito do Recife passou de 37% para 39%. A diferença entre os dois candidatos, que era de quatro pontos percentuais, agora é de dois pontos percentuais.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados foram:

  • Raquel Lyra (PSD): 41% - eram 43% em setembro;
  • João Campos (PSB): 39% - eram 37%;
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% - era 1%;
  • Renan Hallais (Missão): 1% - era 1%;
  • Professora Camila (UP): 0% - era 0%;
  • Victor Assis (PCO): 0% - era 0%;
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% - era 0%;
  • Indecisos: 12% - eram 12%;
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% - eram 6%.

Na última pesquisa, para 76% dos eleitores, a escolha do candidato é definitiva, agora, chega a 79%. Outros 20% afirmaram que ainda podem mudar o voto até o dia da eleição, em 4 de outubro - antes, eram 23%.

Contratada pela Globo, a Quaest entrevistou 1.302 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

Leia também

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
POLITICA

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos
Eleições 2026

Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

Siga Alice Lins