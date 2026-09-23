Quaest: Raquel Lyra tem 41% contra 39% de João Campos no primeiro turno

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
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determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Raquel Lyra (PSD) com 41% das intenções de voto e João Campos (PSB) com 39% na disputa pelo Governo de Pernambuco.
Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 8 de setembro, a governadora oscilou de 43% para 41%, enquanto o ex-prefeito do Recife passou de 37% para 39%. A diferença entre os dois candidatos, que era de quatro pontos percentuais, agora é de dois pontos percentuais.
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Pesquisa estimulada
Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados foram:
Raquel Lyra (PSD): 41% - eram 43% em setembro;
João Campos (PSB): 39% - eram 37%;
Ivan Moraes (PSOL): 1% - era 1%;
Renan Hallais (Missão): 1% - era 1%;
Professora Camila (UP): 0% - era 0%;
Victor Assis (PCO): 0% - era 0%;
Guilherme Fonseca (PSTU): 0% - era 0%;
Indecisos: 12% - eram 12%;
Branco/nulo/não vai votar: 6% - eram 6%.
Na última pesquisa, para 76% dos eleitores, a escolha do candidato é definitiva, agora, chega a 79%. Outros 20% afirmaram que ainda podem mudar o voto até o dia da eleição, em 4 de outubro - antes, eram 23%.
Contratada pela Globo, a Quaest entrevistou 1.302 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.
Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento.
Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.