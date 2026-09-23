Quaest: Marília Arraes tem 18%, Humberto 14% e Mendonça 10% para o Senado
Levantamento mostra ainda 21% de indecisos e outros 21% que afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas
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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) aponta Marília Arraes (PDT) com 18% das intenções de voto na disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado Federal. Na sequência, aparecem Humberto Costa (PT), com 14%, Mendonça Filho (PL), com 10%, Eduardo da Fonte (PP), com 8%, e Túlio Gadêlha (PSD), com 4%.
Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 8 de setembro, Marília Arraes passou de 17% para 18%. Humberto Costa manteve os 14%, enquanto Mendonça Filho oscilou de 11% para 10%. Eduardo da Fonte passou de 7% para 8%, e Túlio Gadêlha permaneceu com 4%.
Pastor Gilvan Costa (Democrata) e Carlos Sant'Anna (Novo) aparecem com 1% cada. Paulo Rubem Santiago (Rede) e Samuel Timoteo (UP) também registram 1%. Os dois candidatos haviam marcado 0% na rodada anterior. Gorett Bitu (UP), Mailson Neto (PCO) e Mariano Macedo (PSTU) aparecem com 0%.
Entre os entrevistados, 21% disseram estar indecisos. O percentual era de 27% na pesquisa anterior. Outros 21% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas. Na rodada de 8 de setembro, esse grupo correspondia a 18%.
Voto espontâneo
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 73% não souberam indicar um candidato ao Senado. O percentual era de 78% na pesquisa anterior.
Senado
Em 2026, serão renovadas duas das três cadeiras de Pernambuco no Senado. Em todo o país, serão 54 das 81 vagas da Casa.
A Quaest entrevistou 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco, entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e realizado entre os dias 19 e 22 de setembro.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.