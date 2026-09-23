Quaest: João Campos abre vantagem entre mulheres após fala de Raquel Lyra sobre laqueadura

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Além de João Campos abrir vantagem no eleitorado feminino, Raquel Lyra também perdeu intenção de voto entre a direita em Pernambuco

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Em análise feita sobre a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (23), sobre a disputa pelo governo de Pernambuco, Felipe Nunes, diretor da Quaest, mostrou que pode ter existido uma possível mudança no comportamento do eleitorado feminino em relação a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD).

Entre as mulheres, João Campos (PSB) aparece com 43% (antes eram 39%) das intenções de voto, contra 34% (antes eram 38%) de Raquel. Durante a GloboNews, Nunes afirma que a diferença de quase 10 pontos percentuais pode ter relação com o episódio da fala sobre a laqueadura sem o consentimento da paciente.

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"Essa distância, na minha visão, tem relação com essa dinâmica do vídeo. As mulheres é que estão reagindo. O vídeo em relação à laqueadura parece ter produzido um efeito estatisticamente significativo, especialmente nas mulheres", disse ao comentar os dados.

A pesquisa foi realizada entre 19 e 22 de setembro, período que começou no mesmo dia em que o vídeo veio a público, ouviu 1.302 eleitores, tem margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Também foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

Queda entre a direita

Entre os eleitores que se identificam com a direita, Raquel Lyra passou de 76% para 65% das intenções de voto na comparação com a pesquisa anterior. João Campos oscilou de 13% para 15%; os indecisos passaram de 5% para 7%, enquanto brancos, nulos e aqueles que afirmam não votar foram de 5% para 7%. Em relação aos lulistas, 57% de quem vota em Lula, vota em João, e 25%, em Raquel.

"Raquel tem conseguido, no entanto, manter competitividade nessa eleição, muito por conta desse voto que é mais lulista e continua com ela", afirmou Felipe Nunes.

A movimentação ocorre em um momento em que a candidata mantém uma posição de não alinhamento declarado na disputa presidencial. A governadora não se apresenta como candidata de esquerda ou de direita e ainda não declarou apoio ao presidente Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência.

Essa indefinição pode estar entre os fatores que ajudam a explicar a oscilação registrada no segmento, embora a pesquisa, por si só, não permita estabelecer essa relação de causa e efeito.

Fala sobre laqueadura

O episódio envolve um vídeo gravado em maio de 2025, durante uma agenda de Raquel no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Na gravação, após ouvir o relato sobre uma mulher que teria sete filhos e estaria grávida novamente, a governadora afirmou que ela deveria entrar na fila para uma laqueadura e, na sequência, disse: "Mas faz sem ela saber".

O vídeo foi publicado pelo portal Metrópoles no último domingo (20) e provocou reação durante a campanha. Raquel pediu desculpas e classificou a declaração como equivocada. Na segunda-feira (21), durante sabatina do Sindhospe, voltou a abordar o episódio e afirmou ter se indignado consigo mesma ao rever a gravação. Já na terça-feira (22), durante encontro com mulheres em Caruaru, a governadora voltou a se retratar.

"Em tempo de lacração da internet, de cortes rápidos e de destruição de biografias, eu fiz a minha parte. Eu me retratei. Mas estava descontextualizado, sim. Aquela frase não me define, nem o que eu sou. Nem apaga tudo que fiz durante a minha trajetória política", declarou.

Principal adversário de Raquel na disputa, João Campos também passou a criticar publicamente a declaração e voltou ao tema em um ato com mulheres realizado na terça-feira (22), no Recife. O candidato defendeu a autonomia das mulheres sobre decisões relacionadas ao próprio corpo.

"Pernambuco jamais vai se curvar, ou será uma terra de 'faz sem ela saber'. As mulheres pernambucanas, brasileiras, podem fazer o que quiser. Tem um direito, quem manda no corpo da mulher é a mulher", afirmou.