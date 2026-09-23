fechar
Política | Notícia

Quaest: João Campos abre vantagem entre mulheres após fala de Raquel Lyra sobre laqueadura

Além de João Campos abrir vantagem no eleitorado feminino, Raquel Lyra também perdeu intenção de voto entre a direita em Pernambuco

Por Alice Lins Publicado em 23/09/2026 às 18:49
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD)
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) - Edson Holanda e Miva Filho

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Em análise feita sobre a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (23), sobre a disputa pelo governo de Pernambuco, Felipe Nunes, diretor da Quaest, mostrou que pode ter existido uma possível mudança no comportamento do eleitorado feminino em relação a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD).

Entre as mulheres, João Campos (PSB) aparece com 43% (antes eram 39%) das intenções de voto, contra 34% (antes eram 38%) de Raquel. Durante a GloboNews, Nunes afirma que a diferença de quase 10 pontos percentuais pode ter relação com o episódio da fala sobre a laqueadura sem o consentimento da paciente.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

"Essa distância, na minha visão, tem relação com essa dinâmica do vídeo. As mulheres é que estão reagindo. O vídeo em relação à laqueadura parece ter produzido um efeito estatisticamente significativo, especialmente nas mulheres", disse ao comentar os dados.

A pesquisa foi realizada entre 19 e 22 de setembro, período que começou no mesmo dia em que o vídeo veio a público, ouviu 1.302 eleitores, tem margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Também foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

Leia Também

Queda entre a direita

Entre os eleitores que se identificam com a direita, Raquel Lyra passou de 76% para 65% das intenções de voto na comparação com a pesquisa anterior. João Campos oscilou de 13% para 15%; os indecisos passaram de 5% para 7%, enquanto brancos, nulos e aqueles que afirmam não votar foram de 5% para 7%. Em relação aos lulistas, 57% de quem vota em Lula, vota em João, e 25%, em Raquel.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Raquel tem conseguido, no entanto, manter competitividade nessa eleição, muito por conta desse voto que é mais lulista e continua com ela", afirmou Felipe Nunes.

A movimentação ocorre em um momento em que a candidata mantém uma posição de não alinhamento declarado na disputa presidencial. A governadora não se apresenta como candidata de esquerda ou de direita e ainda não declarou apoio ao presidente Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência.

Essa indefinição pode estar entre os fatores que ajudam a explicar a oscilação registrada no segmento, embora a pesquisa, por si só, não permita estabelecer essa relação de causa e efeito.

Fala sobre laqueadura

O episódio envolve um vídeo gravado em maio de 2025, durante uma agenda de Raquel no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Na gravação, após ouvir o relato sobre uma mulher que teria sete filhos e estaria grávida novamente, a governadora afirmou que ela deveria entrar na fila para uma laqueadura e, na sequência, disse: "Mas faz sem ela saber".

O vídeo foi publicado pelo portal Metrópoles no último domingo (20) e provocou reação durante a campanha. Raquel pediu desculpas e classificou a declaração como equivocada. Na segunda-feira (21), durante sabatina do Sindhospe, voltou a abordar o episódio e afirmou ter se indignado consigo mesma ao rever a gravação. Já na terça-feira (22), durante encontro com mulheres em Caruaru, a governadora voltou a se retratar.

"Em tempo de lacração da internet, de cortes rápidos e de destruição de biografias, eu fiz a minha parte. Eu me retratei. Mas estava descontextualizado, sim. Aquela frase não me define, nem o que eu sou. Nem apaga tudo que fiz durante a minha trajetória política", declarou.

Principal adversário de Raquel na disputa, João Campos também passou a criticar publicamente a declaração e voltou ao tema em um ato com mulheres realizado na terça-feira (22), no Recife. O candidato defendeu a autonomia das mulheres sobre decisões relacionadas ao próprio corpo.

"Pernambuco jamais vai se curvar, ou será uma terra de 'faz sem ela saber'. As mulheres pernambucanas, brasileiras, podem fazer o que quiser. Tem um direito, quem manda no corpo da mulher é a mulher", afirmou.

Leia também

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
POLITICA

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos
Eleições 2026

Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

Siga Alice Lins