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Política | Notícia

Quaest: 61% aprovam governo de Raquel Lyra em Pernambuco; 27% desaprovam

A pesquisa também questionou se Raquel Lyra merece ser reeleita para um segundo mandato, confira os resultados

Por JC Publicado em 23/09/2026 às 18:46 | Atualizado em 23/09/2026 às 18:52
Governadora Raquel Lyra
Governadora Raquel Lyra - Foto: Beto Figueiroa

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), tem o governo aprovado por 61% dos eleitores entrevistados pela Quaest. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (23), aponta ainda que 27% desaprovam a gestão. Outros 12% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi contratada pela Globo e realizada entre os dias 19 e 22 de setembro. Ao todo, foram entrevistadas 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

Avaliação do governo

Além da aprovação ou desaprovação, a pesquisa perguntou aos entrevistados como avaliam a gestão de Raquel Lyra. Para 47%, a gestão tem avaliação positiva. Outros 34% consideram a administração regular, enquanto 13% classificam como negativa. Não souberam ou não responderam 6%.

Reeleição

A pesquisa também questionou se Raquel Lyra merece ser reeleita para um segundo mandato. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados responderam que sim. Outros 32% disseram que a governadora não merece mais um mandato, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

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