Quaest: 61% aprovam governo de Raquel Lyra em Pernambuco; 27% desaprovam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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A pesquisa também questionou se Raquel Lyra merece ser reeleita para um segundo mandato, confira os resultados

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), tem o governo aprovado por 61% dos eleitores entrevistados pela Quaest. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (23), aponta ainda que 27% desaprovam a gestão. Outros 12% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi contratada pela Globo e realizada entre os dias 19 e 22 de setembro. Ao todo, foram entrevistadas 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

Avaliação do governo

Além da aprovação ou desaprovação, a pesquisa perguntou aos entrevistados como avaliam a gestão de Raquel Lyra. Para 47%, a gestão tem avaliação positiva. Outros 34% consideram a administração regular, enquanto 13% classificam como negativa. Não souberam ou não responderam 6%.

Reeleição

A pesquisa também questionou se Raquel Lyra merece ser reeleita para um segundo mandato. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados responderam que sim. Outros 32% disseram que a governadora não merece mais um mandato, enquanto 5% não souberam ou não responderam.



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