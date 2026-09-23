fechar
Política | Notícia

No 2º turno de Pernambuco, Lula tem 58% e Flávio Bolsonaro soma 25%, aponta Quaest

A Quaest ouviu 1.302 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/09/2026 às 23:25
Candidatos a presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Candidatos a presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Petra Malfada e Isabela da Silva/Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 58% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que registra 25%, entre os eleitores de Pernambuco, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira 23. Na rodada anterior, Lula tinha 57% e Flávio, 26%.

Brancos, nulos ou os que dizem que não vão votar somam 12%, ante 11% na pesquisa anterior. Os indecisos passaram de 6% para 5%.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula aparece com 54% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 21%. No levantamento anterior o petista tinha 51% e o candidato do PL, 21%.

Augusto Cury (Avante) aparece com 5%, Renan Santos (Missão), com 2%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 1%.

Romeu Zema (Novo), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Os indecisos somam 10% e brancos, nulos ou os que não vão votar, 7%.

Na comparação com a rodada anterior, Lula passou de 51% para 54% Flávio permaneceu com 21%, Cury oscilou de 6% para 5%, Renan se manteve em 2% e Caiado passou de 2% para 1%.

A Quaest ouviu 1.302 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-05671/2026.

Leia também

Por que o Brasil precisa rever o negócio das bets sem considerá-las contribuintes, mas como elemento de saúde pública nacional
Coluna JC Negócios

Por que o Brasil precisa rever o negócio das bets sem considerá-las contribuintes, mas como elemento de saúde pública nacional
Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
POLITICA

Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.