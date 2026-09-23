No 2º turno de Pernambuco, Lula tem 58% e Flávio Bolsonaro soma 25%, aponta Quaest

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A Quaest ouviu 1.302 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 58% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que registra 25%, entre os eleitores de Pernambuco, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira 23. Na rodada anterior, Lula tinha 57% e Flávio, 26%.

Brancos, nulos ou os que dizem que não vão votar somam 12%, ante 11% na pesquisa anterior. Os indecisos passaram de 6% para 5%.

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Primeiro turno

No primeiro turno, Lula aparece com 54% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 21%. No levantamento anterior o petista tinha 51% e o candidato do PL, 21%.

Augusto Cury (Avante) aparece com 5%, Renan Santos (Missão), com 2%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 1%.

Romeu Zema (Novo), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Os indecisos somam 10% e brancos, nulos ou os que não vão votar, 7%.

Na comparação com a rodada anterior, Lula passou de 51% para 54% Flávio permaneceu com 21%, Cury oscilou de 6% para 5%, Renan se manteve em 2% e Caiado passou de 2% para 1%.

A Quaest ouviu 1.302 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-05671/2026.