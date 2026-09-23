Lula participa de caminhada com João Campos no Recife nesta sexta-feira (25)
Presença do presidente no ato foi articulada pela campanha de João Campos e ocorre em meio à disputa pelo Governo de Pernambuco
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta sexta-feira (25), de uma caminhada no Recife ao lado do candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), em uma das principais agendas da campanha do socialista nesta reta eleitoral.
O ato, que vem sendo articulado pela campanha de João há algum tempo, reúne as duas principais figuras da aliança entre PSB e PT no Estado e deve mobilizar lideranças, candidatos e apoiadores.
A concentração está marcada para as 8h, no Cais de Santa Rita, nas proximidades da ponte 12 de Setembro, antiga ponte Giratória, com início da caminhada previsto para as 10h, em direção ao Marco Zero, no Recife Antigo.
A presença de Lula é tratada pela campanha de João como um movimento de peso na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas, especialmente pela relação política entre os dois e pela defesa de uma atuação conjunta entre os governos federal e estadual.
João Campos reforçou que a agenda não se limita à campanha eleitoral e associou a aliança à possibilidade de uma futura gestão articulada com o governo federal.“A gente está aqui não só para vencer a eleição junto, mas para governar junto. E a vinda dele aqui é mais uma prova de que a gente está unido para vencer a eleição no Brasil, para unir e governar o Brasil mais uma vez”, afirmou João.
O candidato também relacionou a presença de Lula à capacidade de Pernambuco ampliar a articulação com o governo federal em uma eventual gestão socialista. Entre as prioridades citadas estão a conclusão e ampliação da participação de Pernambuco na ferrovia Transnordestina, a expansão do abastecimento de água, a execução de obras habitacionais e o fortalecimento e ampliação dos serviços de saúde.
Na avaliação apresentada por João, a proximidade política com o presidente poderá facilitar a construção de uma agenda conjunta para o Estado. “Para Pernambuco vencer essa caminhada junto com a gente, junto com o presidente Lula, e a gente poder construir os melhores quatro anos da história de Pernambuco”, disse o candidato.
Além de Lula, estão previstos no ato o senador Humberto Costa (PT), que disputa a reeleição, a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e a senadora Teresa Leitão (PT).
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