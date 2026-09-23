Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos
TRE-PE considerou irregular uso de publicidade paga nas redes sociais para divulgar vídeo que associava adversário ao caso conhecido como "fura-fila"
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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) multou a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) e a vice-governadora e candidata à reeleição Priscila Krause (PSD) em R$ 10 mil cada uma pelo impulsionamento pago de uma propaganda eleitoral negativa contra o candidato ao governo João Campos (PSB).
A decisão é do desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça de Araújo e foi publicada nesta última terça-feira (22).
O processo trata de um vídeo divulgado no Instagram e no Facebook que retomava o episódio conhecido como “fura-fila”, relacionado a um concurso público da Prefeitura do Recife. Segundo a decisão, a peça associava João Campos à tentativa de nomeação do filho de um magistrado e apresentava o episódio como um “escândalo”.
O anúncio foi identificado na Biblioteca de Anúncios da Meta como conteúdo patrocinado, com investimento estimado entre R$ 80 mil e R$ 90 mil.
Análise
Ao analisar o caso, o relator destacou que a legislação eleitoral permite o impulsionamento pago na internet para promover ou beneficiar a própria candidatura ou agremiação, mas proíbe o uso desse mecanismo para propaganda negativa contra adversários.
Para o magistrado, a restrição diz respeito especificamente ao uso de recursos pagos para ampliar o alcance de uma mensagem negativa.
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Na avaliação do TRE-PE, o vídeo não se limitava a uma crítica política. A decisão aponta que a peça era direcionada nominalmente a João Campos e tinha como objetivo associá-lo a uma conduta irregular.
O magistrado também considerou que não havia, no conteúdo, proposta de governo ou pedido de apoio à candidatura de Raquel, que aparecia apenas em contraste com os ataques ao adversário.
A decisão também afastou o argumento de que Priscila não poderia ser responsabilizada por não ter contratado diretamente o impulsionamento. Segundo o relator, o conteúdo foi publicado de forma colaborativa no perfil da vice-governadora.
Por isso, a responsabilidade atribuída a ela decorre da própria divulgação da peça em seu perfil, e não apenas da condição de integrante da chapa ou de eventual contratação do anúncio.
Para definir o valor das multas, o desembargador levou em consideração o alcance da publicidade. Conforme o registro da plataforma, o anúncio atingiu público estimado superior a 1 milhão de usuários.
A decisão afirma que a distribuição remunerada ampliou significativamente o potencial de alcance da mensagem e, por isso, justificou multa de R$ 10 mil para cada uma das candidatas.
Efeitos da decisão
O TRE-PE também manteve os efeitos de uma decisão anterior que havia determinado a retirada do conteúdo e proibido a divulgação do mesmo material. A publicação já estava indisponível quando a nova representação foi analisada.
O processo foi movido pela Frente Popular de Pernambuco, coligação que apoia João Campos. A representação também questionava a possível descontextualização dos fatos apresentados no vídeo e alegava ofensa à honra do candidato.
O relator, porém, considerou suficiente a aplicação da sanção pelo impulsionamento irregular e não acumulou outras multas sobre a mesma conduta.
A decisão ainda determina que o Ministério Público Eleitoral seja comunicado para avaliar, dentro de suas atribuições, eventual apuração dos crimes previstos nos artigos 323 a 325 do Código Eleitoral.