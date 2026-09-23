Justiça Eleitoral multa Raquel Lyra e Priscila Krause em R$ 10 mil por impulsionamento de conteúdo contra João Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

TRE-PE considerou irregular uso de publicidade paga nas redes sociais para divulgar vídeo que associava adversário ao caso conhecido como "fura-fila"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) multou a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) e a vice-governadora e candidata à reeleição Priscila Krause (PSD) em R$ 10 mil cada uma pelo impulsionamento pago de uma propaganda eleitoral negativa contra o candidato ao governo João Campos (PSB).

A decisão é do desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça de Araújo e foi publicada nesta última terça-feira (22).

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

O processo trata de um vídeo divulgado no Instagram e no Facebook que retomava o episódio conhecido como “fura-fila”, relacionado a um concurso público da Prefeitura do Recife. Segundo a decisão, a peça associava João Campos à tentativa de nomeação do filho de um magistrado e apresentava o episódio como um “escândalo”.

O anúncio foi identificado na Biblioteca de Anúncios da Meta como conteúdo patrocinado, com investimento estimado entre R$ 80 mil e R$ 90 mil.



"Quem manda no corpo da mulher é a mulher", diz João Campos em ato com mulheres no Recife

João Campos confirma agenda de Lula no Recife na próxima sexta-feira (25) Leia Também

Análise

Ao analisar o caso, o relator destacou que a legislação eleitoral permite o impulsionamento pago na internet para promover ou beneficiar a própria candidatura ou agremiação, mas proíbe o uso desse mecanismo para propaganda negativa contra adversários.

Para o magistrado, a restrição diz respeito especificamente ao uso de recursos pagos para ampliar o alcance de uma mensagem negativa.

Na avaliação do TRE-PE, o vídeo não se limitava a uma crítica política. A decisão aponta que a peça era direcionada nominalmente a João Campos e tinha como objetivo associá-lo a uma conduta irregular.

O magistrado também considerou que não havia, no conteúdo, proposta de governo ou pedido de apoio à candidatura de Raquel, que aparecia apenas em contraste com os ataques ao adversário.

A decisão também afastou o argumento de que Priscila não poderia ser responsabilizada por não ter contratado diretamente o impulsionamento. Segundo o relator, o conteúdo foi publicado de forma colaborativa no perfil da vice-governadora.

Por isso, a responsabilidade atribuída a ela decorre da própria divulgação da peça em seu perfil, e não apenas da condição de integrante da chapa ou de eventual contratação do anúncio.

Para definir o valor das multas, o desembargador levou em consideração o alcance da publicidade. Conforme o registro da plataforma, o anúncio atingiu público estimado superior a 1 milhão de usuários.

A decisão afirma que a distribuição remunerada ampliou significativamente o potencial de alcance da mensagem e, por isso, justificou multa de R$ 10 mil para cada uma das candidatas.

Efeitos da decisão

O TRE-PE também manteve os efeitos de uma decisão anterior que havia determinado a retirada do conteúdo e proibido a divulgação do mesmo material. A publicação já estava indisponível quando a nova representação foi analisada.



O processo foi movido pela Frente Popular de Pernambuco, coligação que apoia João Campos. A representação também questionava a possível descontextualização dos fatos apresentados no vídeo e alegava ofensa à honra do candidato.

O relator, porém, considerou suficiente a aplicação da sanção pelo impulsionamento irregular e não acumulou outras multas sobre a mesma conduta.



A decisão ainda determina que o Ministério Público Eleitoral seja comunicado para avaliar, dentro de suas atribuições, eventual apuração dos crimes previstos nos artigos 323 a 325 do Código Eleitoral.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

