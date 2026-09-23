João Campos destaca apoio de Lula durante agenda no Recife: "A vinda dele aqui é mais uma prova de que a gente está unido"
Candidato do PSB afirmou que visita do presidente a Pernambuco reforça alinhamento para a campanha e citou projetos que pretende desenvolver no Estado
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) destacou, nesta quarta-feira (23), o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à sua candidatura durante agenda de campanha no bairro dos Coelhos, na área central do Recife. Lula tem chegada prevista a Pernambuco para esta sexta-feira (25).
“A gente está aqui não só para vencer a eleição junto, mas para governar junto. E a vinda dele aqui é mais uma prova de que a gente está unido para vencer a eleição no Brasil, para unir e governar o Brasil mais uma vez”, afirmou João.
O candidato também relacionou a presença de Lula à possibilidade de articulação entre os governos federal e estadual. Segundo João, a intenção é construir uma gestão alinhada com o presidente e citou entre as prioridades a ferrovia Transnordestina, a expansão do abastecimento de água, obras habitacionais e a ampliação dos serviços de saúde.
“Para Pernambuco vencer essa caminhada junto com a gente, junto com o presidente Lula, e a gente poder construir os melhores quatro anos da história de Pernambuco”, disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Durante a agenda, João também afirmou que o roteiro da visita de Lula a Pernambuco ainda estava sendo fechado. Segundo ele, a definição seria divulgada até o meio-dia desta quarta-feira.
O candidato citou ainda a relação histórica do presidente com Brasília Teimosa, comunidade da Zona Sul do Recife, onde Lula esteve durante sua trajetória política. João afirmou que o bairro representa “a Brasília real” e “a Brasília do povo”, em referência à comunidade recifense.