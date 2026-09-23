Polícia Civil abre inquérito para investigar pedrada em candidata do PSOL durante caminhada no Sertão de Pernambuco

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Ruana Bezerra recebeu atendimento médico e teve alta na mesma noite; Polícia Civil registrou ocorrência de lesão corporal e furto

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A candidata a deputada estadual pelo PSOL Ruana Bezerra foi atingida por uma pedra na cabeça durante uma caminhada de campanha no bairro Santa Maria, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, no fim da tarde desta terça-feira (22).

Ela foi levada ao Hospital Regional Fernando Bezerra (HRFB) para atendimento e recebeu alta ainda durante a noite. Segundo o PSOL de Pernambuco, depois de deixar a unidade de saúde, Ruana foi à delegacia municipal para registrar a ocorrência e pedir a apuração do episódio.

Polícia Civil investiga o caso

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que recebeu, por meio da Delegacia de Ouricuri, uma ocorrência de lesão corporal e furto, tendo como vítima uma mulher de 32 anos. De acordo com a corporação, um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento.

A PCPE não informou, na nota, a identidade de possíveis autores nem os detalhes sobre as circunstâncias da agressão. Segundo a corporação, o caso envolve também uma ocorrência de furto.

Candidato ao governo pelo PSOL se solidariza

O candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSOL, Ivan Moraes, afirmou que havia sido informado sobre o episódio e manifestou solidariedade à Ruana Bezerra. “Toda a minha solidariedade a ela. Exigimos apuração rápida e a responsabilização de quem cometeu essa violência”, disse.

Ainda de acordo com o partido, o episódio ocorreu poucos dias depois de um furto de bandeiras de campanha da candidata. A legenda também afirmou que está se mobilizando para cobrar investigação, garantias de segurança e acompanhamento da Justiça Eleitoral.

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