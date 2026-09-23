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Política | Notícia

Polícia Civil abre inquérito para investigar pedrada em candidata do PSOL durante caminhada no Sertão de Pernambuco

Ruana Bezerra recebeu atendimento médico e teve alta na mesma noite; Polícia Civil registrou ocorrência de lesão corporal e furto

Por Eduardo Scofi Publicado em 23/09/2026 às 11:54 | Atualizado em 23/09/2026 às 11:58
A candidata foi levada ao Hospital Regional Fernando Bezerra (HRFB), em Ouricuri
A candidata foi levada ao Hospital Regional Fernando Bezerra (HRFB), em Ouricuri - Divulgação/PSOL-PE

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A candidata a deputada estadual pelo PSOL Ruana Bezerra foi atingida por uma pedra na cabeça durante uma caminhada de campanha no bairro Santa Maria, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, no fim da tarde desta terça-feira (22).

Ela foi levada ao Hospital Regional Fernando Bezerra (HRFB) para atendimento e recebeu alta ainda durante a noite. Segundo o PSOL de Pernambuco, depois de deixar a unidade de saúde, Ruana foi à delegacia municipal para registrar a ocorrência e pedir a apuração do episódio.

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Polícia Civil investiga o caso

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que recebeu, por meio da Delegacia de Ouricuri, uma ocorrência de lesão corporal e furto, tendo como vítima uma mulher de 32 anos. De acordo com a corporação, um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento.

A PCPE não informou, na nota, a identidade de possíveis autores nem os detalhes sobre as circunstâncias da agressão. Segundo a corporação, o caso envolve também uma ocorrência de furto.

Candidato ao governo pelo PSOL se solidariza

O candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSOL, Ivan Moraes, afirmou que havia sido informado sobre o episódio e manifestou solidariedade à Ruana Bezerra. “Toda a minha solidariedade a ela. Exigimos apuração rápida e a responsabilização de quem cometeu essa violência”, disse.

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Ainda de acordo com o partido, o episódio ocorreu poucos dias depois de um furto de bandeiras de campanha da candidata. A legenda também afirmou que está se mobilizando para cobrar investigação, garantias de segurança e acompanhamento da Justiça Eleitoral.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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