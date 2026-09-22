TRE concede direito de resposta a João Campos por propaganda que o associa a Paulo Câmara

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Pleno acolheu recurso da Frente Popular no caso Paulo Câmara; direitos de resposta de Raquel sobre salário ainda aguardam análise colegiada

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) concedeu ao candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) direito de resposta em uma propaganda da campanha da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) que associa o socialista à gestão do ex-governador Paulo Câmara.

A decisão foi tomada por unanimidade pelo Pleno da Corte nesta segunda-feira (21), após recurso apresentado pela Frente Popular de Pernambuco contra decisões que haviam negado inicialmente o pedido.

O julgamento envolveu as versões da propaganda veiculadas no rádio e na televisão. Ao final, o TRE determinou 53 inserções de 30 segundos no rádio e outras 19 na televisão, totalizando 26 minutos e 30 segundos e 9 minutos e 30 segundos, respectivamente.

A peça questionada lembra que João foi chefe de gabinete de Paulo Câmara e reproduz declarações do candidato sobre a relação com o então governador. Em seguida, afirma que “Paulo e João fizeram um dos piores governos que Pernambuco já teve” e associa a gestão a obras paradas, “desvio de recurso público”, problemas na saúde e ao número de homicídios registrado no Estado.

Ao analisar o recurso, o TRE entendeu que a propaganda ultrapassou os limites da crítica política legítima ao apresentar de forma descontextualizada parte das informações utilizadas na peça.

Um dos pontos considerados pelo Tribunal foi a expressão “desvio de recurso público”. Segundo o acórdão, a propaganda utilizou como referência notícias sobre uma investigação de possíveis desvios, mas apresentou o episódio como uma afirmação categórica de que houve desvio de recursos.

Para o relator, desembargador eleitoral Fernando Braga Damasceno, a existência de uma investigação não autorizava a campanha a transformar a suspeita em fato consumado e inseri-la em uma narrativa que vinculava Paulo Câmara e, de forma indireta, João Campos ao episódio.

O Tribunal também considerou descontextualizada a utilização do dado de 1.547 obras paralisadas em Pernambuco.

A fonte citada pela própria propaganda contabilizava obras do Governo do Estado e de prefeituras de 154 municípios. Segundo o acórdão, porém, a peça utilizou o número dentro de uma construção que atribuía o conjunto das obras à administração estadual.

Outro ponto analisado foi a utilização de declarações de João Campos sobre sua participação na gestão de Paulo Câmara. João foi chefe de gabinete entre fevereiro de 2016 e abril de 2018. A propaganda, no entanto, associou as falas do socialista a fatos ocorridos também depois de sua saída do Governo do Estado.

Entre os exemplos citados pelo relator está uma notícia de agosto de 2021 sobre o Hospital da Restauração, publicada mais de três anos depois de João deixar a administração estadual.

Segundo o acórdão, é legítimo recordar a passagem de João pelo governo e utilizar declarações feitas por ele à época. A irregularidade ocorreu, no entendimento da Corte, ao transformar esse vínculo em uma associação com fatos e responsabilidades posteriores à sua saída.

O TRE também analisou uma segunda versão da propaganda, chamada de “Paulo Câmara 2”, produzida após a retirada da expressão “desvio de recurso público”. Para a Corte, a alteração não eliminou todos os elementos considerados descontextualizados, mas não gerou um segundo direito de resposta.

Pedidos de direito de resposta de Raquel Lyra ainda aguardam Pleno

Os direitos de resposta pedidos por Raquel contra propagandas da campanha de João que tratam de sua remuneração e declaração de bens estão em uma situação processual diferente.

Na sexta-feira (18), Fernando Braga Damasceno concedeu, em decisões individuais, direitos de resposta à candidata em peças veiculadas no rádio, na televisão e nas redes sociais.

As propagandas relacionavam a remuneração recebida por Raquel como procuradora do Estado à declaração patrimonial apresentada à Justiça Eleitoral, que registra saldo de R$ 1 em uma das contas-correntes informadas pela candidata.

No sábado (19), porém, o desembargador eleitoral Marcelo Labanca suspendeu temporariamente os efeitos das decisões após recurso da Frente Popular, até que o caso seja analisado pelo Pleno do TRE.

Os processos relativos a esses direitos de resposta de Raquel não constam entre os casos julgados pelo colegiado na sessão de segunda-feira (21).

Outros pedidos apresentados pelas duas campanhas também seguem em tramitação no Tribunal. Entre eles estão ações envolvendo novas propagandas sobre a remuneração de Raquel, creches municipais do Recife e casas de apostas.