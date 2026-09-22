fechar
Política | Notícia

Sobre laqueadura, Raquel Lyra diz: "me retratei, mas foi descontextualizada, sim"

Em encontro com mulheres em Caruaru, no Agreste, a governadora ressaltou o pedido de desculpas sobre a fala e afirmou ter sido tirada de contexto

Por Alice Lins Publicado em 22/09/2026 às 22:19
Candidata à reeleição ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD)
Candidata à reeleição ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) - Léa Renata/Campanha Raquel Lyra

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) voltou a abordar a repercussão de uma fala sobre laqueadura durante uma reunião com mulheres em Caruaru, no Agreste, nesta terça-feira (22).

"A frase do vídeo é uma frase. Eu já me falei sobre ela. Já me retratei sobre ela. Mas ela foi absolutamente descontextualizada", explicou.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

O episódio citado pela candidata ocorreu em maio de 2025, durante uma agenda no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, quando Raquel sugeriu que uma mulher, que já teria sete filhos e estava grávida novamente, fosse submetida ao procedimento "sem ela saber".

Após a repercussão do vídeo, Raquel reconheceu que a declaração foi equivocada e pediu desculpas. Na segunda-feira (21), ela voltou a se manifestar sobre o episódio e afirmou que protocolos médicos devem ser respeitados. No ato, se defendeu novamente.

"Em tempo de lacração da internet, de cortes rápidos e de destruição de biografias, eu fiz a minha parte. Eu me retratei. Mas estava descontextualizado, sim. Aquela frase não me define, nem o que eu sou. Nem apaga tudo que fiz durante a minha trajetória política", reforçou.

Ela ainda reafirma o próprio diferencial: "Eu tenho doado os melhores anos da minha vida para fazer o bem sem olhar a quem. Eu não estou aqui para fazer negócio. Eu não estou aqui para fazer grana. Se tem uma coisa que me diferencia é que eu sou uma mulher honesta, íntegra, e forte".

Ações voltadas às mulheres

Durante o encontro, Raquel passou a citar ações realizadas em Caruaru e no Governo de Pernambuco. A candidata destacou a implantação de DIUs durante a gestão como prefeita da cidade, a construção da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, e o funcionamento do Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru.

"800 filhos de Pernambuco nascem lá todos os meses. 800 mulheres que não sabiam onde teriam seus filhos, estão sendo acolhidas e cuidadas todos os meses. Iguais àquele, haverão quatro em Pernambuco. E já estão em construção. E careceu uma mulher chegar no governo de Pernambuco para nos dizer que tem direito a nascer e a parir", disse.

A governadora afirmou ainda que tem como objetivo ampliar o atendimento às mulheres e a presença do poder público em regiões onde, segundo ela, havia ausência de serviços. Em sequência, disse que "nenhuma outra governante fez tanto para as mulheres" e que "levanta todos os dias para trabalhar e fazer o bem por elas".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ao final da fala, Raquel afirmou que pretende manter o foco em políticas públicas e ressaltou o desejo de conseguir dar espaço a outras no meio político.

"Eu estou aqui para reafirmar o meu compromisso de luta, porque tudo isso eu aprendi que tem um propósito. E o propósito é fazer o meu governo chegar onde ele não chegar. É permitir que a gente pudesse ser a presença certa onde sempre viram a ausência. Eu sou a primeira, mas eu não quero ser a última. Eu sou aquela que vai abrir portas e que tem aberto portas todos os dias", concluiu.

Leia também

Em semana tensa com estocadas nas redes sociais candidatos fazem o melhor debate até agora
POLITICA

Em semana tensa com estocadas nas redes sociais candidatos fazem o melhor debate até agora
O número que mostrará quanto da eleição ainda pode mudar em Pernambuco
Cena Política

O número que mostrará quanto da eleição ainda pode mudar em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

Siga Alice Lins