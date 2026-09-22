Sobre laqueadura, Raquel Lyra diz: "me retratei, mas foi descontextualizada, sim"

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Em encontro com mulheres em Caruaru, no Agreste, a governadora ressaltou o pedido de desculpas sobre a fala e afirmou ter sido tirada de contexto

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) voltou a abordar a repercussão de uma fala sobre laqueadura durante uma reunião com mulheres em Caruaru, no Agreste, nesta terça-feira (22).

"A frase do vídeo é uma frase. Eu já me falei sobre ela. Já me retratei sobre ela. Mas ela foi absolutamente descontextualizada", explicou.

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O episódio citado pela candidata ocorreu em maio de 2025, durante uma agenda no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, quando Raquel sugeriu que uma mulher, que já teria sete filhos e estava grávida novamente, fosse submetida ao procedimento "sem ela saber".

Após a repercussão do vídeo, Raquel reconheceu que a declaração foi equivocada e pediu desculpas. Na segunda-feira (21), ela voltou a se manifestar sobre o episódio e afirmou que protocolos médicos devem ser respeitados. No ato, se defendeu novamente.

"Em tempo de lacração da internet, de cortes rápidos e de destruição de biografias, eu fiz a minha parte. Eu me retratei. Mas estava descontextualizado, sim. Aquela frase não me define, nem o que eu sou. Nem apaga tudo que fiz durante a minha trajetória política", reforçou.

Ela ainda reafirma o próprio diferencial: "Eu tenho doado os melhores anos da minha vida para fazer o bem sem olhar a quem. Eu não estou aqui para fazer negócio. Eu não estou aqui para fazer grana. Se tem uma coisa que me diferencia é que eu sou uma mulher honesta, íntegra, e forte".

Ações voltadas às mulheres

Durante o encontro, Raquel passou a citar ações realizadas em Caruaru e no Governo de Pernambuco. A candidata destacou a implantação de DIUs durante a gestão como prefeita da cidade, a construção da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, e o funcionamento do Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru.

"800 filhos de Pernambuco nascem lá todos os meses. 800 mulheres que não sabiam onde teriam seus filhos, estão sendo acolhidas e cuidadas todos os meses. Iguais àquele, haverão quatro em Pernambuco. E já estão em construção. E careceu uma mulher chegar no governo de Pernambuco para nos dizer que tem direito a nascer e a parir", disse.

A governadora afirmou ainda que tem como objetivo ampliar o atendimento às mulheres e a presença do poder público em regiões onde, segundo ela, havia ausência de serviços. Em sequência, disse que "nenhuma outra governante fez tanto para as mulheres" e que "levanta todos os dias para trabalhar e fazer o bem por elas".

Ao final da fala, Raquel afirmou que pretende manter o foco em políticas públicas e ressaltou o desejo de conseguir dar espaço a outras no meio político.

"Eu estou aqui para reafirmar o meu compromisso de luta, porque tudo isso eu aprendi que tem um propósito. E o propósito é fazer o meu governo chegar onde ele não chegar. É permitir que a gente pudesse ser a presença certa onde sempre viram a ausência. Eu sou a primeira, mas eu não quero ser a última. Eu sou aquela que vai abrir portas e que tem aberto portas todos os dias", concluiu.