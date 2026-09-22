"Quem manda no corpo da mulher é a mulher", diz João Campos em ato com mulheres no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ex-prefeito do Recife criticou fala de Raquel Lyra sobre fala da 'laqueadura' e apresentou propostas para o enfrentamento à violência contra a mulher

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) defendeu, nesta terça-feira (22), uma mudança na abordagem das políticas públicas durante ato com mulheres no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife. Para o socialista, a discussão sobre segurança deve ser acompanhada por uma agenda voltada à garantia de direitos.

"A nossa pauta não pode falar apenas de segurança. Ela tem que superar a agenda da violência, mas tem que ser uma agenda de direitos, onde a gente construa o direito à educação, à renda, ao emprego, à liberdade, às escolhas individuais, que a gente construa tudo isso", disse João.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Ao abordar a violência contra as mulheres, o candidato afirmou que pretende atuar pessoalmente diante de situações de injustiça. Segundo João, isso não deve ser tratado apenas como uma posição política, mas como uma questão de formação e de caráter.

Durante o encontro, também voltou a criticar a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) pela fala sobre laqueadura sem o conhecimento da paciente. A fala foi feita em um vídeo gravado em 2025, que voltou a circular nas redes sociais nos últimos dias. Sem citar diretamente a declaração, João defendeu o direito de decisão das mulheres sobre o próprio corpo.

"Pernambuco jamais vai se curvar, ou será uma terra de 'faz sem ela saber'. As mulheres pernambucanas, brasileiras, podem fazer o que quiser. Tem um direito, quem manda no corpo da mulher é a mulher. E nenhuma liderança, nenhum gestor pode deixar de fazer um palanque disso", ressaltou.

Ao discursar sobre feminicídio, o ex-prefeito do Recife apresentou propostas para ampliar a estrutura de proteção às mulheres. Segundo o candidato, Pernambuco possui atualmente 26 mil medidas protetivas para cerca de 8 mil tornozeleiras eletrônicas disponíveis.

Caso seja eleito, João afirmou que pretende determinar a compra de mais de 20 mil equipamentos. O candidato também prometeu duplicar o número de Delegacias da Mulher no estado e garantir que todas funcionem 24 horas por dia.

Marília Arraes

Presente no ato, a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) falou sobre a ampliação de políticas para que mulheres tenham acesso a espaços de cuidado para os filhos, permitindo que possam trabalhar e se qualificar.

Na sequência, Marília defendeu uma participação política feminina baseada na formulação de políticas públicas e criticou a violência de gênero sofrida por mulheres que ocupam cargos de poder.

"Não adianta a gente tá nesses espaços de poder e decisão, ocupando os espaços somente com nossos corpos, que já são tão violentados todos os dias. A gente tem que estar ocupando espaço de poder e decisão com ideias, com projeto que defenda de verdade as mulheres", disse.