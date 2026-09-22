"Quem manda no corpo da mulher é a mulher", diz João Campos em ato com mulheres no Recife
Ex-prefeito do Recife criticou fala de Raquel Lyra sobre fala da 'laqueadura' e apresentou propostas para o enfrentamento à violência contra a mulher
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) defendeu, nesta terça-feira (22), uma mudança na abordagem das políticas públicas durante ato com mulheres no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife. Para o socialista, a discussão sobre segurança deve ser acompanhada por uma agenda voltada à garantia de direitos.
"A nossa pauta não pode falar apenas de segurança. Ela tem que superar a agenda da violência, mas tem que ser uma agenda de direitos, onde a gente construa o direito à educação, à renda, ao emprego, à liberdade, às escolhas individuais, que a gente construa tudo isso", disse João.
Ao abordar a violência contra as mulheres, o candidato afirmou que pretende atuar pessoalmente diante de situações de injustiça. Segundo João, isso não deve ser tratado apenas como uma posição política, mas como uma questão de formação e de caráter.
Durante o encontro, também voltou a criticar a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) pela fala sobre laqueadura sem o conhecimento da paciente. A fala foi feita em um vídeo gravado em 2025, que voltou a circular nas redes sociais nos últimos dias. Sem citar diretamente a declaração, João defendeu o direito de decisão das mulheres sobre o próprio corpo.
"Pernambuco jamais vai se curvar, ou será uma terra de 'faz sem ela saber'. As mulheres pernambucanas, brasileiras, podem fazer o que quiser. Tem um direito, quem manda no corpo da mulher é a mulher. E nenhuma liderança, nenhum gestor pode deixar de fazer um palanque disso", ressaltou.
Ao discursar sobre feminicídio, o ex-prefeito do Recife apresentou propostas para ampliar a estrutura de proteção às mulheres. Segundo o candidato, Pernambuco possui atualmente 26 mil medidas protetivas para cerca de 8 mil tornozeleiras eletrônicas disponíveis.
Caso seja eleito, João afirmou que pretende determinar a compra de mais de 20 mil equipamentos. O candidato também prometeu duplicar o número de Delegacias da Mulher no estado e garantir que todas funcionem 24 horas por dia.
Marília Arraes
Presente no ato, a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) falou sobre a ampliação de políticas para que mulheres tenham acesso a espaços de cuidado para os filhos, permitindo que possam trabalhar e se qualificar.
Na sequência, Marília defendeu uma participação política feminina baseada na formulação de políticas públicas e criticou a violência de gênero sofrida por mulheres que ocupam cargos de poder.
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"Não adianta a gente tá nesses espaços de poder e decisão, ocupando os espaços somente com nossos corpos, que já são tão violentados todos os dias. A gente tem que estar ocupando espaço de poder e decisão com ideias, com projeto que defenda de verdade as mulheres", disse.