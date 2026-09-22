Na ONU, Lula diz que País terá recorde exportações diante de tarifaço e defende fim da 6x1

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O presidente brasileiro disse que dois dias semanais de descanso representam um direito fundamental, sobretudo para mulheres

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 22, durante discurso na 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que o Brasil vai ter um recorde de exportações apesar das tarifas de 25% e 12,5% aplicadas pelos Estados Unidos.

"O Brasil voltou a crescer de modo sustentado. Somos o terceiro maior destino de investimento estrangeiro direto. Apesar do tarifaço contra nossa economia, este ano bateremos novo recorde de exportações", disse o presidente do Brasil na tribuna da sede da ONU, em Nova York.

Escala 6x1

Durante o discurso na ONU, Lula também defendeu o fim da escala de trabalho 6x1, que tramita no Senado em forma de proposta de emenda à Constituição (PEC).

O presidente brasileiro disse que dois dias semanais de descanso representam um direito fundamental, sobretudo para mulheres.

"O trabalhador precisa de tempo para descansar, se qualificar e conviver com a família. No Brasil, concretizar esse objetivo passa pelo fim da chamada escala 6x1 para garantir ao trabalhador 2 dias livres por semana. Essa mudança é fundamental para aliviar a sobrecarga doméstica que ainda recai sobre as mulheres", disse Lula.

Combate ao feminicídio

Ainda direcionado ao público feminino, Lula disse que o combate ao feminicídio precisa ser abraçado por outras autoridades globais e que, no Brasil, mulheres estão ocupando espaços de poder.

Ao propagandear suas ações como presidente, Lula declarou que transformações globais nasceram a partir da capacidade de líderes negarem a existência de desigualdades.

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