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Política | Notícia

Lula discursa na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22); confira

O presidente e candidato à reeleição pelo PT embarca de volta para Brasília ainda na terça-feira (22). Acompanhe o discurso

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/09/2026 às 10:59
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa na Assembleia Geral da Organização das Unidas (ONU) nesta terça-feira, 22 logo após se encontrar com o secretário-geral da entidade, António Guterres, em Nova York (EUA). O presidente embarca de volta para Brasília ainda na terça.

Confira o discurso ao vivo:

Agenda de Lula

- 9h40: Encontro com o secretário-Geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, na sede da entidade, em Nova York.

-10h: Discurso de abertura do Debate Geral de Alto Nível da 81ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ONU.

- 14h50: Partida para Brasília, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.

- 0h40 (da quarta-feira, 23): Chegada à Base Aérea de Brasília.

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