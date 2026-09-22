Lula discursa na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22); confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O presidente e candidato à reeleição pelo PT embarca de volta para Brasília ainda na terça-feira (22). Acompanhe o discurso

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa na Assembleia Geral da Organização das Unidas (ONU) nesta terça-feira, 22 logo após se encontrar com o secretário-geral da entidade, António Guterres, em Nova York (EUA). O presidente embarca de volta para Brasília ainda na terça.

Confira o discurso ao vivo:

Agenda de Lula

- 9h40: Encontro com o secretário-Geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, na sede da entidade, em Nova York.

-10h: Discurso de abertura do Debate Geral de Alto Nível da 81ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ONU.

- 14h50: Partida para Brasília, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.

- 0h40 (da quarta-feira, 23): Chegada à Base Aérea de Brasília.