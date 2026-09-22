Lula discursa na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22); confira
O presidente e candidato à reeleição pelo PT embarca de volta para Brasília ainda na terça-feira (22). Acompanhe o discurso
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa na Assembleia Geral da Organização das Unidas (ONU) nesta terça-feira, 22 logo após se encontrar com o secretário-geral da entidade, António Guterres, em Nova York (EUA). O presidente embarca de volta para Brasília ainda na terça.
Confira o discurso ao vivo:
Agenda de Lula
- 9h40: Encontro com o secretário-Geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, na sede da entidade, em Nova York.
-10h: Discurso de abertura do Debate Geral de Alto Nível da 81ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ONU.
- 14h50: Partida para Brasília, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.
- 0h40 (da quarta-feira, 23): Chegada à Base Aérea de Brasília.