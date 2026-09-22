João Campos confirma agenda de Lula no Recife na próxima sexta-feira (25)

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Presidente e candidato à reeleição participará de agenda na capital pernambucana com João Campos; detalhes do ato ainda estão sendo definidos

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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem ao Recife na próxima sexta-feira (25) para participar de uma caminhada ao lado do candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) e aliados. O ato está marcado para as 10h, no bairro da Boa Vista. Roteiro e itinerário ainda não foram divulgados.

A visita de Lula foi confirmada pelo presidente estadual do PT, Carlos Veras, em publicação nas redes sociais. João Campos também anunciou a vinda do presidente em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (22).

“Acabei de falar com o presidente Lula para parabenizá-lo pelo brilhante discurso na Assembleia Geral da ONU. Na próxima sexta-feira, estaremos juntos, no Recife, para fazer uma linda caminhada da vitória”, escreveu o socialista nas redes sociais.

Durante agenda ainda nesta terça, João Campos também confirmou a presença de Lula no Recife na próxima sexta. Segundo o candidato, a previsão é de que o presidente participe de uma caminhada pela manhã, com início por volta das 9h, no Centro do Recife.

João classificou a vinda do presidente como um “marco histórico na caminhada de Pernambuco” e agradeceu pelo apoio recebido durante a campanha.

“Como eu sempre disse, o presidente Lula sempre afirmou que estaria aqui em Pernambuco, na nossa eleição. Agora a gente vai fazer um grande ato em Recife, podendo celebrar essa reta final da campanha. Uma campanha que, com fé em Deus e no povo, será vitoriosa aqui em Pernambuco e no Brasil”, disse.

O candidato também afirmou que pretende manter uma relação próxima com o governo federal caso seja eleito para comandar Pernambuco a partir de janeiro. Segundo João, a parceria poderá contribuir para ações voltadas à população de menor renda.

“Lula não só estará conosco agora na campanha, mas, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós governaremos lado a lado, e Pernambuco terá um governador que é amigo e aliado do presidente Lula”, finalizou.

A senadora Teresa Leitão (PT) esteve no mesmo evento e também comentou a vinda de Lula ao Recife. Segundo ela, a visita já estava prevista nas articulações políticas e dependia apenas de ajustes na agenda do presidente.

“Estava no nosso radar já há algum tempo. É um momento de ascensão da nossa candidatura, de definições e o próprio Lula tem mostrado que está subindo nas pesquisas aqui, ainda tem gordura para subir mais. Então ele com certeza será muito bem recebido por sua terra”, afirmou.

Agenda em PE na reta final da campanha

A visita ocorre na reta final do primeiro turno e marca a entrada presencial de Lula na campanha estadual em Pernambuco. O presidente já declarou apoio a João Campos, enquanto o PSB tem explorado a aliança com o petista no guia eleitoral e em outras peças de campanha.

A possibilidade de Lula vir ao Estado vinha sendo discutida há semanas. Na última sexta-feira (18), durante agenda no Recife, João afirmou ao JC que ainda não havia uma data confirmada para a passagem do presidente por Pernambuco e disse que a programação estava em definição.

No fim de semana, veículos nacionais noticiaram que a sexta-feira (25) era a data trabalhada pela campanha e que a expectativa era de uma caminhada de Lula com João no Recife. A confirmação, no entanto, ainda dependia do fechamento da agenda do presidente.

Lula está nos Estados Unidos nesta semana para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. A passagem pelo Recife será realizada após o retorno ao Brasil.

A presença do petista ocorre em meio à disputa entre João Campos e a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) pelo eleitorado que aprova o presidente em Pernambuco. João tem buscado reforçar durante a campanha sua aliança com Lula, enquanto Raquel destaca as parcerias institucionais mantidas pelo Governo de Pernambuco com a gestão federal.