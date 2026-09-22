Discurso na ONU: Lula critica influência dos EUA e diz que Brasil não cabe no "quintal de ninguém"

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Presidente da República também questionou atuação do Conselho de Segurança e condenou conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (22), durante a abertura da sessão de debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que "o Brasil não cabe no quintal de ninguém". A declaração foi uma referência às ações dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe e provocou aplausos no auditório da ONU, em Nova York.

"Na América Latina e no Caribe, a proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável, sobretudo no contexto do recrudescimento de tentações hegemônicas. O Brasil não cabe no quintal de ninguém", afirmou Lula, sendo interrompido pelos aplausos do público após a fala.

Soberania e críticas ao Conselho de Segurança

Durante o pronunciamento, Lula também mencionou sua trajetória de oposição à ditadura militar brasileira e de defesa da democracia. Ao abordar o cenário internacional, o presidente afirmou que os países são colocados diante de escolhas relacionadas à soberania e à forma de atuação das potências.

"Somos chamados a optar entre o unilateralismo ou multilateralismo, soberania ou subordinação", disse o presidente, em mais uma referência indireta a medidas adotadas pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos.

Lula também direcionou parte de seu discurso ao funcionamento das Nações Unidas. Segundo o presidente, os países estão "reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança (CS) que não cumpre seu papel".

Ao recordar sua participação em diferentes sessões da ONU ao longo dos três mandatos, Lula afirmou que "esse é o momento mais crítico" da entidade e declarou que o sentimento que o move atualmente "é de indignação". O presidente também mencionou o secretário-geral da organização, António Guterres, que, segundo ele, "foi testemunha dos crescentes desmandos das superpotências" nos últimos anos.

"Sua credibilidade nunca esteve tão baixa. Sua capacidade de proteger os mais frágeis nunca foi tão pequena. Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre seu papel", afirmou o presidente.

Na avaliação apresentada por Lula, a ONU não tem conseguido cumprir sua função diante dos conflitos internacionais. Ele disse que a organização "está falhando em livrar a sociedade do flagelo da guerra" e criticou o sistema de veto reservado aos integrantes permanentes do Conselho de Segurança, que, segundo o presidente, "concedeu às superpotências o privilégio da insensatez".

Guerras e conflito no Oriente Médio

O presidente também abordou os efeitos dos conflitos sobre a economia e a população de diferentes países. Ao falar sobre a guerra no Oriente Médio, afirmou que "famílias em todo o mundo pagam pelo aumento do preço dos combustíveis".

Na mesma parte do discurso, citou o Estreito de Ormuz e afirmou que o local passou a ser afetado diretamente pelo conflito. "Estreito de Ormuz se transformou em trincheira da guerra, quando deveria ser uma passagem vital para o comércio", declarou.

Lula também mencionou as guerras em Gaza e na Ucrânia. Ao tratar do conflito entre israelenses e palestinos, criticou o silenciamento da jurista italiana Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, em razão de suas críticas à guerra em Gaza.

Ao defender mudanças na atuação internacional, Lula afirmou que aqueles que concentram poder de decisão precisam agir com maior responsabilidade diante dos conflitos. "Os que detêm as rédeas das decisões cruciais devem atuar com responsabilidade e sentido de urgência", afirmou.

Na sequência, o presidente voltou a criticar o predomínio da força nas relações internacionais. "As concessões à lei do mais forte já passaram dos limites. Isso não é idealismo. É o mais puro realismo. A guerra não é a continuação da política por outros meios, é a falência total da política", completou.

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