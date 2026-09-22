Cristiano Zanin é sorteado relator de ação para obrigar Alcolumbre a instalar CPI do Master
Fux será relator do mandado que visa tornar públicas informações sobre entradas e saídas da mulher de Moraes e Vorcaro das dependências do Senado
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin foi sorteado nesta terça-feira, 22, relator da ação movida pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a ler o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a ligação de ministros da Corte com o escândalo Banco Master.
Em sua petição ao STF, Vieira argumenta que não cabe a Alcolumbre decidir quando criar a CPI já que todos os requisitos foram preenchidos - ou seja, apoio de um terço dos senadores, fato determinado e prazo definido. O emedebista cita como precedente a decisão da Corte que determinou ao então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalação da CPI da Pandemia, em 2021.
Diante disso, o senador pede que o Supremo determine a Alcolumbre que, em até 48 horas ou na primeira sessão plenária seguinte, leia o requerimento e tome as providências para a instalação da CPI. Vieira também requer que os líderes partidários tenham 48 horas para indicar titulares e suplentes e, se não fizerem isso, que o próprio presidente do Senado nomeie os integrantes.
Fux vai relatar processo sobre mulher de Moraes
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux foi sorteado relator do mandado de segurança que busca obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a tornar públicas informações sobre entradas e saídas da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e do banqueiro Daniel Vorcaro das dependências do Senado
Na sexta-feira, Moraes havia sido sorteado como relator, mas anteontem ele se declarou impedido de atuar no caso. No despacho com sua decisão, o ministro citou o artigo 144 do Código de Processo Civil, que estabelece impedimento do magistrado quando uma das partes for ele próprio ou seu cônjuge.
O mandado de segurança foi solicitado pelo vereador de Curitiba e candidato a deputado federal Guilherme Kilter (Novo-PR), após ter um pedido com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) negado pelo Senado. No primeiro pedido, por meio da LAI, Kilter solicitou registros de visitas de algumas pessoas ao Senado. Entre os nomes estão Viviane Barci de Moraes, Vorcaro, Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", José Ferreira da Silva (Frei Chico) e Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.