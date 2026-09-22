"A gente precisa avançar": Raquel Lyra apresenta balanço no turismo e promete ampliar investimentos em Pernambuco

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) reuniu, nesta terça-feira (22), representantes e empresários do trade turístico de Pernambuco para apresentar um balanço das ações realizadas durante a gestão e ouvir demandas do setor.



O encontro ocorreu no Beach Class Convention, em Boa Viagem, no Recife, e teve como eixo central a infraestrutura necessária para ampliar a permanência dos visitantes no Estado. Ao lado da vice, Priscila Krause (PSD) e dos candidatos a deputado federal Daniel Coelho e Lula da Fonte, Raquel defendeu a continuidade dos investimentos e afirmou que pretende transformar o turismo em uma das frentes de geração de emprego e renda.



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Durante o discurso, a governadora citou intervenções em rodovias, aeroportos, patrimônio histórico, saneamento e formação profissional como parte de uma estratégia para fortalecer os destinos turísticos pernambucanos.



Segundo ela, o Estado já restaurou 1.680 quilômetros de estradas e tem outros 1.500 quilômetros em execução. Para um eventual segundo mandato, a promessa apresentada ao setor é ampliar as intervenções para mais de 3 mil quilômetros.



“Estamos em execução em 1.500 km de estradas. O nosso compromisso é para o próximo governo fazer mais de 3.000 km”, afirmou.

Potencial turístico do interior

Raquel associou as obras rodoviárias à necessidade de melhorar o acesso tanto da população quanto dos turistas a destinos do litoral e do interior. Entre os exemplos citados, estão intervenções nas PEs-01, 35, 14, 145 e 232, além de obras relacionadas a acessos para destinos como Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, onde ocorre a Paixão de Cristo.



Raquel afirmou que Pernambuco passou de 9 para 53 voos internacionais e citou obras nos aeroportos do Recife, Caruaru, Fernando de Noronha, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina. A governadora atribuiu parte do crescimento à prospecção de novas rotas e à atuação do Estado na captação de voos.



No caso de Caruaru, ela afirmou que o novo aeroporto está em construção e que o governo estadual destinou recursos próprios para a obra. Em Fernando de Noronha, citou investimentos de R$ 60 milhões. A estratégia, segundo a candidata, é ampliar a quantidade de turistas e fazer com que eles permaneçam por mais tempo no Estado.



“Eu não quero que Pernambuco seja passagem. Nós precisamos cada vez mais ser destino”. A governadora mencionou o patrimônio histórico, a gastronomia, os eventos culturais e os destinos do Agreste e do Sertão como ativos que podem ser incorporados a uma estratégia integrada de turismo.



Um dos principais compromissos apresentados pela candidata para um eventual segundo mandato foi a universalização do acesso à água. Raquel afirmou que pretende investir cerca de R$ 25 bilhões nos próximos quatro anos para garantir o abastecimento regular nos municípios pernambucanos.



A governadora citou intervenções de saneamento em Porto de Galinhas, Fernando de Noronha e Boa Viagem, além da estação de tratamento de esgoto do Cabanga, no Recife.



Segundo Raquel, a estação atualmente trata metade do escoamento de esgoto do Recife que anteriormente era lançado na Bacia do Pina. A candidata relacionou os investimentos ambientais à recuperação de áreas turísticas e à geração de renda para trabalhadores que dependem dos recursos naturais.



“Não dá para a gente ter a praia de Boa Viagem com esgoto jogado lá na natureza, muito menos a de Porto de Galinhas ou qualquer outra em Pernambuco”, declarou.



A recuperação do patrimônio histórico foi outro ponto destacado durante o encontro. Raquel citou intervenções no Mosteiro de São Bento, em Olinda, na Igreja de São Pedro e no Cinema São Luiz, além de obras na Fábrica Tacaruna, no Museu de Ciência e no Memorial de Arcoverde.



Segurança Publica

O discurso também incorporou a segurança pública à pauta turística. Raquel afirmou que a ocupação dos territórios pelo Estado é necessária para garantir a circulação de moradores e visitantes e citou a implantação de câmeras de monitoramento e a ampliação do efetivo policial.



De acordo com a governadora, o Estado já implantou 1.800 câmeras e reduziu em 40% os crimes contra o patrimônio e em 20% os homicídios. “Eu quero ver Pernambuco vivendo o seu melhor momento com o turismo”, disse.