TRE-PE inicia preparação das urnas eletrônicas para as Eleições 2026

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A preparação das 23.979 urnas para as Eleições 2026 começou nesta segunda-feira (21) e segue até 28 de setembro em 18 polos do Tribunal

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) iniciou, nesta segunda-feira (21), a preparação das 23.979 urnas eletrônicas para as eleições. A cerimônia pública, realizada no Centro Administrativo Eleitoral do TRE-PE, no bairro do Bongi, marcou o fim do intervalo de geração das mídias úteis.

Durante o evento, os equipamentos receberam pendrives com dados dos eleitores que serão inseridos nos 18 polos do tribunal até o final do prazo, marcado para o dia 28 de setembro.

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Segundo o Secretário de Tecnologia do TRE-PE, George Maciel, cada urna ficará protegida com um lacre especial que impede a violação dos equipamentos.

“As urnas não têm ligação com Wi-fi, internet ou Bluetooth, elas só se comunicam através desse pendrive, que são lacrados com lacres especiais da Casa da Moeda com propriedades químicas que se forem retirados, eles mostram”, explica.

No processo de preparação, também serão configuradas urnas de contingência para substituir equipamentos que apresentem defeitos técnicos durante a votação.

“Uma urna é um equipamento eletrônico e pode quebrar um teclado, um display, alguma coisa no dia. Então a urna de contingência funciona para que a gente consiga transferir os dados da urna defeituosa para outra sem nenhuma perda”, conta o Secretário.