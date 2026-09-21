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Política | Notícia

TRE-PE inicia preparação das urnas eletrônicas para as Eleições 2026

A preparação das 23.979 urnas para as Eleições 2026 começou nesta segunda-feira (21) e segue até 28 de setembro em 18 polos do Tribunal

Por Anaís Coelho Publicado em 21/09/2026 às 15:41
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TRE-PE inicia preparação das urnas eletrônicas para as Eleições 2026 - ANTÔNIO AUGUSTO/TSE

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) iniciou, nesta segunda-feira (21), a preparação das 23.979 urnas eletrônicas para as eleições. A cerimônia pública, realizada no Centro Administrativo Eleitoral do TRE-PE, no bairro do Bongi, marcou o fim do intervalo de geração das mídias úteis.

Durante o evento, os equipamentos receberam pendrives com dados dos eleitores que serão inseridos nos 18 polos do tribunal até o final do prazo, marcado para o dia 28 de setembro.

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Segundo o Secretário de Tecnologia do TRE-PE, George Maciel, cada urna ficará protegida com um lacre especial que impede a violação dos equipamentos.

“As urnas não têm ligação com Wi-fi, internet ou Bluetooth, elas só se comunicam através desse pendrive, que são lacrados com lacres especiais da Casa da Moeda com propriedades químicas que se forem retirados, eles mostram”, explica.

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No processo de preparação, também serão configuradas urnas de contingência para substituir equipamentos que apresentem defeitos técnicos durante a votação.

“Uma urna é um equipamento eletrônico e pode quebrar um teclado, um display, alguma coisa no dia. Então a urna de contingência funciona para que a gente consiga transferir os dados da urna defeituosa para outra sem nenhuma perda”, conta o Secretário.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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