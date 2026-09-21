Sorteado relator de ação sobre sua mulher, Moraes se declara impedido

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Mandado busca obrigar o presidente do Senado a liberar informações sobre as entradas e saídas da esposa de Moraes e Vorcaro das dependências do Senado

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi sorteado relator de um mandado de segurança que busca obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a liberar informações sobre as entradas e as saídas da mulher do magistrado, a advogada Viviane Barci de Moraes, e do banqueiro Daniel Vorcaro nas dependências da Casa. Também foram pleiteados dados de autoridades. Após o sorteio, Moraes se declarou impedido, ontem, de atuar no caso.

Com a decisão do ministro, a ação deverá ser sorteada novamente entre os outros nove integrantes que compõem a Corte atualmente

O pedido foi feito pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo), candidato a deputado federal este ano, após ter uma solicitação com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) negada pelo Senado. O argumento foi o de que os dados de acesso de pessoas às dependências da Casa são informações de caráter pessoal.

Após a negativa, Kilter acionou a Justiça Federal do Paraná, que declarou sua incompetência para julgar o caso. A juíza Thais Sampaio da Silva Machado entendeu que apenas o Supremo pode julgar um mandado de segurança contra a ação do presidente do Senado.

O processo foi protocolado no STF em 17 de setembro, e Moraes foi sorteado relator no dia seguinte.

O Código de Processo Civil aponta uma lista de causas específicas que podem levar ao impedimento de juízes para atuar em processos. Entre os motivos está a presença de cônjuge ou companheiro, ou de qualquer parente até o terceiro grau, na causa.