Raquel Lyra diz que ‘se indignou consigo mesma’ e volta a pedir desculpas por fala sobre laqueadura

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Governadora retomou episódio durante sabatina do Sindhospe, pediu desculpas pela fala e destacou ações voltadas às mulheres e à maternidade

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) voltou a pedir desculpas, nesta segunda-feira (21), pela declaração em que sugeriu que uma mulher fosse submetida a uma laqueadura sem saber. Durante sabatina do Sindhospe, no Recife, Raquel afirmou que se indignou consigo mesma ao rever o vídeo, gravado em 2025, e disse que a fala não representa sua trajetória política.

Antes de responder às perguntas sobre saúde pública e a relação do Estado com a rede privada, a governadora decidiu abordar espontaneamente o episódio, que havia vindo a público no domingo (20).

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“Fiz uma fala equivocada, errada, e quando vi o vídeo gravado há alguns anos na cidade de Garanhuns, eu me indignei comigo mesma e peço desculpas por isso”, afirmou.

Segundo Raquel, sua atuação política foi marcada pela defesa da autonomia das mulheres. Ela citou iniciativas adotadas desde o período em que foi deputada estadual até a gestão como prefeita de Caruaru e governadora de Pernambuco.

“Quero aqui registrar que todo o meu trabalho e minha luta política tem sido, ao longo da minha vida, permitir que as mulheres possam ter independência, autonomia e que possam ter a oportunidade de guiar os seus próprios passos”, declarou.

Após sabatina, Raquel diz que protocolos médicos devem ser respeitados

Após a sabatina, em conversa com a imprensa, Raquel foi questionada se poderia garantir que nenhuma mulher atendida pela rede estadual de saúde seria submetida a uma laqueadura sem o devido consentimento.

A governadora afirmou que os procedimentos são definidos pelos médicos e hospitais e que não cabe ao Estado interferir em protocolos científicos.

“Todos os protocolos são definidos pelos médicos e pelos hospitais. Jamais eu interferiria ou interferiria em qualquer tipo de protocolo científico determinado por quem quer que seja. É lei, é ciência, é o direito de cada um de poder exercer as suas autonomias”, disse.

A declaração ocorreu após a repercussão nacional do vídeo de 2025. Questionada se o episódio poderia prejudicar sua campanha à reeleição, Raquel voltou a se desculpar e disse que pretende ser avaliada pelas ações de sua gestão.

“Eu tô aqui abrindo o meu coração nesse sentido e falando sobre o tema, pedindo desculpas por ele porque não representa quem sou, muito menos do que faço”, assegurou.

Na sequência, a governadora voltou a mencionar políticas públicas direcionadas às mulheres. Segundo ela, Pernambuco teve investimentos recordes na área durante sua gestão. Raquel citou a entrega de um hospital da mulher e a construção de outras quatro unidades, além das Carretas da Mulher, que, segundo ela, já realizaram mais de 130 mil procedimentos.

Também foram mencionados o programa Acolhe Mãe, voltado à assistência de gestantes e bebês, ações de autonomia financeira, qualificação profissional, política habitacional e medidas de combate à violência contra a mulher. Raquel afirmou ainda que o Estado registrou redução de 20% nos feminicídios neste ano.

“Essa sou eu. Eu sempre peço que me julguem pelas minhas atitudes, pelas minhas ações”, disse. “Eu peço desculpas pela fala errada, equivocada, e vou seguir em frente pedindo desculpas à população.”

Governadora resgata trajetória na defesa da saúde da mulher

Durante a própria sabatina, Raquel já havia recorrido à sua trajetória política para contestar que a declaração represente sua atuação. Ela citou a autoria, quando era deputada estadual, de uma lei sobre parto humanizado em Pernambuco e lembrou medidas implementadas durante sua gestão na Prefeitura de Caruaru.

Entre as ações mencionadas estão a construção de uma maternidade, a criação da Clínica da Mulher e a ampliação do atendimento na atenção básica. Como governadora, afirmou ter dado continuidade a políticas de descentralização dos serviços de saúde e de ampliação da assistência às mulheres.

“Que falem por mim sempre as minhas ações, as minhas atitudes, a minha energia que busquei empenhar em tudo que fiz para fazer com que as mulheres de Pernambuco possam ser mais felizes e tenham mais oportunidade”, declarou.

Entenda o caso: vídeo de 2025 provocou repercussão nacional

O episódio que motivou os pedidos de desculpas ocorreu em maio de 2025, durante uma agenda da governadora no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. As imagens foram divulgadas no domingo pelo portal Metrópoles.

Na gravação, Raquel conversa com pessoas que estavam no hospital sobre uma paciente grávida. Após mencionar que ela deveria ser colocada na fila para uma laqueadura, a governadora afirma: “Mas faz sem ela saber, vai”.

A legislação brasileira estabelece que a esterilização cirúrgica voluntária depende da manifestação expressa de vontade da pessoa, registrada em documento escrito, após o recebimento de informações sobre riscos, possíveis efeitos colaterais, dificuldade de reversão e alternativas contraceptivas.

A legislação também prevê, em geral, intervalo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a realização do procedimento.

No domingo, após a divulgação das imagens, Raquel já havia reconhecido que a declaração foi equivocada e pedido desculpas. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que a fala não traduzia o respeito que tem pelas mulheres e disse não ter “compromisso com o erro”.

Raquel comenta possibilidade de agenda de Lula no Recife

Na conversa com a imprensa, Raquel também foi questionada sobre a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vir a Pernambuco para participar de um ato de campanha ao lado do candidato João Campos (PSB), seu adversário na disputa pelo Governo do Estado.

A possível vinda de Lula vem sendo articulada nos bastidores pela campanha de João Campos e pela Frente Popular, mas ainda não há confirmação oficial de data ou agenda para a participação do presidente no Estado.

Raquel afirmou que não poderia comentar a agenda de Lula, mas aproveitou a pergunta para destacar a relação institucional que mantém com o governo federal e agradecer ao presidente pelas parcerias firmadas com Pernambuco.

“Eu não posso falar sobre a agenda do presidente da República. O que eu posso falar é sobre as parcerias que a gente tem feito”, afirmou.

A governadora citou, entre as ações realizadas em conjunto, a construção de quatro unidades voltadas à saúde da mulher, duas delas com financiamento federal, além da entrega do Hospital da Mulher de Igarassu. Também mencionou investimentos em habitação, obras de infraestrutura e a retomada de projetos que estavam paralisados.

Raquel afirmou ainda que esteve com Lula e ministros do governo federal mais de 50 vezes em Brasília desde que assumiu o governo, com o objetivo de destravar projetos para Pernambuco.

Segundo ela, a parceria contribuiu para a conclusão de 36 mil habitações, a retomada de obras como a BR-104 e o Canal do Fragoso e a entrega de residenciais do Minha Casa, Minha Vida.

A governadora disse que sempre defendeu a manutenção da parceria institucional com o governo federal, independentemente de quem ocupasse a Presidência da República.

“Eu disse que quem fosse o presidente da República, nós estaríamos juntos para trabalhar pelo nosso Estado, e ele se colocou à disposição. A minha fala sempre foi, tanto para ele como para os seus ministros, mas fundamentalmente para ele, que não permitisse que eles, em 2026, deixassem de trabalhar o que a gente pudesse fazer junto pelo nosso Estado. Eu quero agradecer a generosidade do presidente”, declarou.