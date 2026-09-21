fechar
Política | Notícia

Quaest: Lula lidera entre mulheres e beneficiários do Bolsa Família; Flávio, entre evangélicos e alta renda

O medo da continuidade do governo Lula continua empatado com o medo da volta da família Bolsonaro ao poder

Por JC Publicado em 21/09/2026 às 22:13 | Atualizado em 21/09/2026 às 22:14
Candidatos à presidência, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Candidatos à presidência, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/Divulgação e Jailton Jr./JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) mostra diferenças nas intenções de voto entre o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) de acordo com os grupos de eleitores.

No cenário geral de segundo turno, Flávio aparece com 42% e Lula, com 41%, em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Entre as mulheres, Lula passou de 41% para 44% das intenções de voto em uma semana, enquanto Flávio oscilou de 38% para 37%. Entre os homens, o candidato do PL tem 48%, contra 37% de Lula.

O recorte por religião também apresenta diferenças. Entre os evangélicos, Flávio passou de 51% para 58%, enquanto Lula manteve 28%. Já entre os católicos, o petista aparece com 46%, contra 37% de Flávio.

Entre os eleitores de renda mais alta, com rendimento superior a cinco salários mínimos, Flávio passou de 47% para 53%, enquanto Lula oscilou de 34% para 33%. A diferença entre os dois nesse segmento passou de 13 para 20 pontos percentuais.

Outro recorte apresentado pela pesquisa é o dos beneficiários do Bolsa Família. Nesse grupo, Lula tem 56% das intenções de voto, ante 58% no levantamento anterior. Flávio passou de 27% para 30%.

A Quaest também perguntou sobre os motivos de receio em relação aos dois candidatos. Entre os beneficiários do Bolsa Família, 59% afirmaram ter medo da volta da família Bolsonaro ao poder, ante 56% na semana anterior. Já 29% disseram ter medo da permanência de Lula no governo, contra 34% anteriormente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No eleitorado geral, o medo da continuidade do governo Lula aparece em 43%, enquanto o receio da volta da família Bolsonaro ao poder é citado por 42%.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi contratado pelo jornal O Globo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026. Segundo a pesquisa, 79% dos entrevistados afirmam que sua escolha de voto é definitiva, enquanto 21% dizem que ainda podem mudar.

Leia também

O eleitor trabalha mais e recebe apenas medo como proposta dos candidatos
Cena Política

O eleitor trabalha mais e recebe apenas medo como proposta dos candidatos
Vinda de Lula movimenta semana política de Pernambuco
POLITICA

Vinda de Lula movimenta semana política de Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.