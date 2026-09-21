Quaest: Lula lidera entre mulheres e beneficiários do Bolsa Família; Flávio, entre evangélicos e alta renda

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O medo da continuidade do governo Lula continua empatado com o medo da volta da família Bolsonaro ao poder

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A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) mostra diferenças nas intenções de voto entre o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) de acordo com os grupos de eleitores.

No cenário geral de segundo turno, Flávio aparece com 42% e Lula, com 41%, em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Entre as mulheres, Lula passou de 41% para 44% das intenções de voto em uma semana, enquanto Flávio oscilou de 38% para 37%. Entre os homens, o candidato do PL tem 48%, contra 37% de Lula.

O recorte por religião também apresenta diferenças. Entre os evangélicos, Flávio passou de 51% para 58%, enquanto Lula manteve 28%. Já entre os católicos, o petista aparece com 46%, contra 37% de Flávio.

Entre os eleitores de renda mais alta, com rendimento superior a cinco salários mínimos, Flávio passou de 47% para 53%, enquanto Lula oscilou de 34% para 33%. A diferença entre os dois nesse segmento passou de 13 para 20 pontos percentuais.

Outro recorte apresentado pela pesquisa é o dos beneficiários do Bolsa Família. Nesse grupo, Lula tem 56% das intenções de voto, ante 58% no levantamento anterior. Flávio passou de 27% para 30%.

A Quaest também perguntou sobre os motivos de receio em relação aos dois candidatos. Entre os beneficiários do Bolsa Família, 59% afirmaram ter medo da volta da família Bolsonaro ao poder, ante 56% na semana anterior. Já 29% disseram ter medo da permanência de Lula no governo, contra 34% anteriormente.

No eleitorado geral, o medo da continuidade do governo Lula aparece em 43%, enquanto o receio da volta da família Bolsonaro ao poder é citado por 42%.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi contratado pelo jornal O Globo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026. Segundo a pesquisa, 79% dos entrevistados afirmam que sua escolha de voto é definitiva, enquanto 21% dizem que ainda podem mudar.