Quaest: Flávio tem 42% e Lula, 41% em cenário de segundo turno
A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro, de dois pontos, e indica empate técnico entre os dois candidatos
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A nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 42% das intenções de voto, contra 41% do presidente Lula (PT) em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro, de dois pontos, e indica empate técnico entre os dois candidatos.
Na pesquisa anterior, divulgada na última semana, Flávio Bolsonaro tinha 42% e Lula aparecia com 40%. O percentual de eleitores que declararam voto em branco, nulo ou que não pretendem votar passou de 13% para 14%, enquanto o grupo de indecisos caiu de 5% para 3%.
No principal cenário testado pela Quaest, Flávio Bolsonaro manteve os 42% registrados na rodada anterior, enquanto Lula oscilou de 40% para 41%. Com a diferença dentro da margem de erro, os dois permanecem tecnicamente empatados.
Lula x Ronaldo Caiado
Em uma eventual disputa entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD), os dois candidatos mantiveram os mesmos percentuais da pesquisa anterior. Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Caiado registra 39%. O percentual de branco, nulo ou de quem não pretende votar é de 16%, e 4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.
Lula x Augusto Cury
No confronto entre Lula e Augusto Cury (Avante), o presidente oscilou de 38% para 39%. Cury, por outro lado, passou de 36% para 35%. Outros 21% afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não pretendem comparecer às urnas. Os indecisos representam 5%.
Lula x Renan Santos
A simulação entre Lula e Renan Santos (Missão) apresentou estabilidade em relação à pesquisa anterior. Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Renan Santos tem 38%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 17%, e 4% permanecem indecisos.
Lula x Romeu Zema
No último cenário de segundo turno apresentado pela Quaest, Lula registra 46% das intenções de voto contra 32% de Romeu Zema (Novo). O presidente oscilou um ponto para cima, de 45% para 46%, enquanto Zema passou de 33% para 32%.
Neste cenário, 18% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não pretendem votar. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder.
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Grau de decisão do voto
A pesquisa Quaest também avaliou o grau de definição dos eleitores que já escolheram um candidato. Entre os entrevistados que declararam intenção de voto, 79% afirmam que a decisão é definitiva, enquanto 21% dizem que ainda podem mudar de candidato até a eleição.
Rejeição dos candidatos
A Quaest também mediu a rejeição dos nomes que disputam a Presidência. Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 56%, tinha 55% na pesquisa anterior, enquanto Lula (PT) registra 55%, mesmo percentual da rodada passada.
Na sequência, Romeu Zema (Novo) tem 43%, três pontos a mais que anteriormente, e Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 40%, dois pontos abaixo do levantamento anterior. Renan Santos (Missão) registra 35%, contra 30% na pesquisa passada, enquanto Augusto Cury (Avante) tem 28%, ante 26%.
Entre os demais candidatos, Rui Costa Pimenta (PCO) soma 25%, seguido por Hertz Dias (PSTU), com 11%; Samara Martins (UP) e Edmilson Costa (PCB), com 13% cada; Wilson Grassi (Democrata), com 10%; Clariana Barão (DC), com 9%; e Leonardo Avalanche (PRTB), com 7%.
Para medir a rejeição, a Quaest perguntou aos entrevistados quais candidatos eles conheciam e em quem não votariam.
Pesquisa
A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.