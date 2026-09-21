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Política | Notícia

No 1º Turno, Lula tem 37% dos votos totais; Flávio, 33%; Cury, 6%; Caiado, 4%, aponta Quaest

Lula e Flávio aparecem, pela primeira vez, tecnicamente empatados no limite da margem de erro em cenário de 1º turno da Quaest

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/09/2026 às 18:48 | Atualizado em 21/09/2026 às 19:08
Candidatos a presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Candidatos a presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/Divulgação e Charles Vieira/Divulgação

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 33%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21.

É a primeira vez que os dois principais candidatos aparecem empatados tecnicamente, no limite da margem de erro.

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O petista oscilou de 36% na pesquisa do último dia 14 de setembro para 37% agora, enquanto Flávio passou de 31% para 33% no período. A distância entre os dois passou de cinco pontos para quatro pontos entre os dois levantamentos.

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O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 7% para 6% e permanece na terceira posição. Ele acumula três quedas numéricas consecutivas desde que atingiu 10% no início de setembro.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado atingiu 4% neste levantamento, mesmo nível da pesquisa de uma semana atrás. Já o influenciador e ativista Renan Santos (Missão) oscilou de 4% para 3% agora.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) manteve 1% nos dois levantamentos. Todas essas variações em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erro.

Pesquisa

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

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