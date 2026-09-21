Fala de Raquel Lyra sobre laqueadura gera críticas e motiva protesto em frente ao Palácio; governadora pede desculpas

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Mobilização está marcada para as 16h desta segunda; candidatas ao Senado, Câmara e Alepe também se posicionaram sobre a declaração

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A repercussão da fala da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) sobre a realização de uma laqueadura sem o conhecimento de uma mulher levou movimentos sociais e organizações de defesa dos direitos das mulheres a convocarem um ato para esta segunda-feira (21), no Recife.

A manifestação está marcada para as 16h, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no lado do Teatro de Santa Isabel. A declaração também provocou críticas e mobilizou candidatas que disputam diferentes cargos nas eleições deste ano.

O vídeo que provocou a repercussão foi gravado em maio de 2025, durante uma agenda no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Ao conversar sobre uma mulher grávida que já tinha outros filhos, Raquel sugeriu que ela fosse colocada na fila para uma laqueadura e afirmou: “Mas faz sem ela saber! Vai!”.

Protesto em frente ao Palácio

Divulgado pelos organizadores como suprapartidário, o ato reúne movimentos feministas e sociais, centrais sindicais, entidades da sociedade civil e candidatas que também estão na disputa eleitoral de 2026.

Entre as mobilizadoras estão as vereadoras do Recife Cida Pedrosa (PCdoB), Jô Cavalcanti (PSOL), Kari Santos (PT) e Liana Cirne (PT); a vereadora de Olinda Eugênia Lima (PT); além das deputadas estaduais Rosa Amorim (PT) e Dani Portela (PT).

Entre as organizações que anunciaram participação ou apoio estão a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Fórum de Mulheres de Pernambuco, União Brasileira de Mulheres, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, CUT e CTB, além de representações de PT, PSOL, PSB e PCdoB.

Na convocação, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco afirma que “nenhuma decisão sobre o corpo de uma mulher ou de qualquer pessoa que gesta pode ser tomada sem o seu consentimento” e diz que a mobilização pretende defender a autonomia reprodutiva.

A Lei Federal nº 9.263/1996, que trata do planejamento familiar, estabelece que a esterilização voluntária depende de manifestação expressa da vontade da pessoa, registrada por escrito após o fornecimento de informações sobre o procedimento. A legislação também tipifica como crime a realização da esterilização cirúrgica em desacordo com essas condições.

Marília critica Raquel e fala em “preconceito de classe social”

A candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) publicou um vídeo criticando a declaração de Raquel Lyra e questionou se a mesma sugestão seria feita caso a mulher mencionada na conversa tivesse uma condição socioeconômica diferente.

“Será que ela diria isso de uma mulher rica? De uma mulher que morasse num bairro nobre do Recife, que fosse atendida num hospital chique particular? Provavelmente não. O nome disso é preconceito de classe social”, afirmou Marília.

Ela também disse que o episódio deveria ser discutido sob a perspectiva da autonomia da mulher e criticou a forma como Raquel se referiu à paciente.

“Quando uma governadora escuta a história dela, sugere que ela seja tratada como um animal, esterilizada, impedida de ter mais filhos, sem que ela saiba, como quem diz para castrar um animal, um gato, um cachorro. É desumano”, declarou.

A deputada estadual e candidata à reeleição Delegada Gleide Ângelo (PP) também se manifestou. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), ela afirmou que nenhuma decisão sobre o corpo de uma mulher pode ser tomada sem consentimento.

“Independentemente de qualquer circunstância, um princípio precisa ser reafirmado: nenhuma decisão sobre o corpo de uma mulher pode ser tomada sem o seu conhecimento e consentimento”, afirmou.

Segundo Gleide, trata-se de “um direito assegurado por lei e uma defesa da qual jamais abriremos mão”.

Raquel pediu desculpas

Raquel pediu desculpas pela declaração após o vídeo ganhar repercussão, neste domingo (20). Nesta segunda, voltou ao episódio durante sabatina do Sindhospe e afirmou que ficou indignada com a própria fala ao assistir à gravação.

“Fiz uma fala equivocada, errada, e quando vi o vídeo gravado há alguns anos na cidade de Garanhuns, eu me indignei comigo mesma e peço desculpas por isso”, declarou.

A governadora também afirmou que sua trajetória política foi marcada pela defesa da autonomia das mulheres e citou ações relacionadas a planejamento familiar, maternidade e saúde da mulher adotadas durante seus mandatos.

Também nesta segunda, Raquel publicou nas redes sociais um vídeo sobre sua trajetória e afirmou que busca usar os cargos que ocupa para “cuidar, abrir caminhos e mudar a vida de outras mulheres”. A publicação não menciona diretamente a declaração sobre a laqueadura.