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Política | Notícia

Defesa do primo de Vorcaro pede que Fachin devolva investigação a Mendonça

Felipe Vorcaro é apontado como operador financeiro no esquema envolvendo Daniel Vorcaro, ele está preso em Minas Gerais desde 7 de maio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/09/2026 às 19:09
Presidente do STF Edson Fachin
Presidente do STF Edson Fachin - Foto: Alejandro Zambrana/STF

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A defesa de Felipe Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, pediu nesta segunda-feira, 21, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que devolva a ação de seu cliente ao ministro André Mendonça, relator original do caso Master.

No pedido, a defesa afirma que a decisão de Fachin, de 12 de setembro, que suspendeu novas movimentações no inquérito do banco, interfere na análise do pedido de revogação da prisão preventiva de Felipe e também na reavaliação da necessidade de manutenção da custódia, prevista para ocorrer no prazo de 90 dias.

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Felipe é apontado como operador financeiro no esquema envolvendo Daniel Vorcaro, ele está preso em Minas Gerais desde 7 de maio. Na mesma operação que teve como alvo o primo de Vorcaro, foram realizadas buscas também contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

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A decisão de Fachin ocorreu em meio à crise entre ministros do STF. O presidente da Corte determinou o envio à Presidência de todos os documentos das investigações sobre as fraudes no INSS e o Banco Master, ambas sob relatoria de Mendonça. A defesa de Felipe argumenta, porém, que, embora a investigação esteja inserida na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, o caso tem objeto diferente daquele que levou à remessa dos autos à Presidência.

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