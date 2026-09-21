Avião de luxo de Vorcaro, do modelo Legacy 650, foi usado por Alexandre de Moraes

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O escritório Barci de Moraes informou que contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas e em que nenhum dos voos Vorcaro esteve presente

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No último domingo, 20, jornal O Globo revelou imagens que mostram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa Viviane Barci de Moraes desembarcando de uma aeronave no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O avião, do modelo Legacy 650, pertencia à empresa Prime You, que tinha Vorcaro como sócio.

Segundo o site da empresa, o avião de luxo é fabricado pela Embraer e tem capacidade para 13 passageiros. Além disso, tem autonomia para viagens de até 6.780 km sem necessidade de escala pode alcançar a velocidade de 850 km/h e 41.000 pés de altitude.

O modelo também possui uma cozinha completa, lavabo privativo e o maior bagageiro da categoria.

Ao Estadão, o escritório Barci de Moraes afirmou em nota que não houve irregularidades no uso da aeronave. Além disso, alega que serviços de táxi aéreo são contratados de diferentes empresas e que "Daniel Vorcaro ou qualquer outra pessoa alheia ao escritório" não estava presente nos voos fretados pelo escritório.

Confira a nota na íntegra:

"O escritório Barci de Moraes informa que contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas, entre elas a Prime Aviation, cujos serviços foram utilizados em determinadas ocasiões.

Em nenhum dos voos realizados em aeronaves da Prime Aviation com integrantes do escritório esteve presente Daniel Vorcaro ou qualquer outra pessoa alheia ao escritório. Em determinados voos Viviane Barci de Moraes foi acompanhada por seu marido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation.

O escritório Barci de Moraes reitera que não possui contrato de prestação de serviços advocatícios com a Prime Aviation, tampouco realizou qualquer aquisição de cotas da empresa."

