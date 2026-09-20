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Vídeo mostra Vorcaro com dirigente da PF e ex-ministros de Bolsonaro e Lula em festa em Londres

Registros mostram interação do dono do Banco Master com autoridades em evento de 2024; investigações citam pedido de interferência na PF e PGR

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/09/2026 às 21:14
Vorcaro em vídeo com dirigente da PF e ex-ministros de Lula e Bolsonaro em festa em Londres
Vorcaro em vídeo com dirigente da PF e ex-ministros de Lula e Bolsonaro em festa em Londres - Reprodução/Metrópoles

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Um vídeo registrou a presença de integrantes do governo Lula e de ex-ministros de Jair Bolsonaro em uma festa patrocinada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em Londres.

O encontro reuniu convidados do 1º Fórum Jurídico - Brasil de Ideias, realizado na capital britânica entre 24 e 26 de abril de 2024. As imagens foram feitas durante a recepção aos participantes do fórum jurídico, que teve o Banco Master como principal patrocinador. As imagens foram divulgadas pelo site Metrópoles.

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Entre os participantes identificados nas imagens estão o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e o diretor-executivo da corporação, William Murad. Os dois aparecem conversando com o diplomata Roberto Doring, atual assessor internacional do Supremo Tribunal Federal (STF).

A gravação também mostra Vorcaro conversando com Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e da Justiça. Declarações de Imposto de Renda do Banco Master apontam que o escritório utilizado por familiares de Lewandowski recebeu R$ 6,1 milhões da instituição financeira de Vorcaro.

Em outro grupo, aparecem Fábio Faria, que comandou o Ministério das Comunicações no governo Bolsonaro, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil.

Foto de Vorcaro com Gonet e mensagens sobre investigações

Outro registro feito em Londres mostra Vorcaro ao lado do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do advogado Ciro Soares durante uma degustação de charutos. Soares encaminhou a fotografia ao banqueiro em 19 de junho de 2025 e escreveu, em mensagem enviada na sequência: "PG mandou agora". A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão.

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Em nota, Soares afirmou que a imagem foi registrada em um evento de 2024, quando não havia investigação sobre Vorcaro. "Não há qualquer irregularidade na foto", declarou o advogado, que intermediava conversas entre o banqueiro e Gonet.

A assessoria do procurador-geral confirmou o encontro ao Globo e lembrou que o ministro André Mendonça, do STF, afirmou durante uma sessão da Corte não ter encontrado ilícito envolvendo Gonet. Na sessão da terça-feira (15), Mendonça fez referência a encontros sociais vinculados ao nome do procurador-geral.

Pedido de interferência e citações em interrogatório

Mensagens extraídas do celular de Vorcaro e reveladas pelo Estadão indicam que o banqueiro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que interviesse junto a Andrei Rodrigues e Paulo Gonet para tentar frear as investigações sobre negócios fraudulentos do Banco Master.

Uma dessas mensagens, enviada em 30 de outubro de 2025, foi apresentada a Vorcaro pelo delegado da Polícia Federal Albert Paulo Sérvio de Moura durante um interrogatório realizado em 28 de agosto. O depoimento foi gravado em vídeo e perdeu o sigilo após a crise no STF entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Na conversa exibida durante o interrogatório, Vorcaro escreveu a Moraes: "é importante reforçar com Andrei e Paulo para nao deixar ninguem de baixo fazer uma sacanagem que ai vai tudo pro saco".

Conforme revelou o Estadão, os nomes mencionados na mensagem faziam referência ao diretor-geral da PF e ao procurador-geral da República. O delegado questionou Vorcaro sobre a conversa e perguntou quem eram Andrei e Paulo.

Na época da mensagem, o Banco Master estava prestes a anunciar uma venda para investidores dos Emirados Árabes, operação que supostamente salvaria a instituição financeira.

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