Raquel Lyra reforça discurso contra bets e leva tema à reta final da campanha

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Governadora publicou frase "Pernambuco contra Bets", comentou postagem de Lula e recebeu apoio de Priscila Krause, Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) intensificou, nos últimos dias, o discurso contra as casas de apostas e levou o tema à reta final da campanha pelo Governo de Pernambuco, em um movimento que também recebeu apoio de aliados.

Neste sábado (19), Raquel publicou nas redes sociais uma imagem com a frase “Pernambuco contra Bets" e a legenda "Bet não é negócio para Pernambuco". No mesmo dia, comentou uma postagem do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os efeitos das apostas e voltou a defender medidas contra o setor.

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“Presidente Lula, esse é um assunto que independe de cores partidárias e atinge famílias no país inteiro”, escreveu a governadora.

No comentário, Raquel voltou a relacionar a presença das empresas de apostas no Recife a uma mudança na tributação municipal aprovada durante a gestão de João Campos (PSB).

“Aqui, desde que a Prefeitura do Recife diminuiu o imposto, é BET pra todo lado. O Recife virou a capital das Bets do Brasil. Praças e parques estão entregues a casas de aposta. Nosso povo tá endividado e adoecendo. É preciso juntar as forças e dar um basta nisso!”, afirmou.

A manifestação ocorreu depois de Lula afirmar, na sexta-feira (18), que, se dependesse de sua vontade, acabaria com as bets no Brasil.

“A gente pode perder imposto, o que não posso é perder a vida dos pobres”, declarou o presidente.

O tema já havia entrado diretamente no confronto entre Raquel e João. Durante debate na quinta-feira (17), a governadora criticou a política tributária adotada pelo Recife para empresas do setor e afirmou que as apostas provocam problemas sociais e econômicos, além de relacioná-las à lavagem de dinheiro.

João respondeu que é pessoalmente contrário às apostas, mas defendeu a medida adotada durante sua gestão na prefeitura. Segundo o socialista, o Recife passou de uma arrecadação de R$ 80 mil em seis anos com a atividade para R$ 80 milhões depois da mudança.

Em 2025, a Prefeitura do Recife enviou à Câmara Municipal um projeto que fixou em 2% a alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) para atividades relacionadas a loterias e apostas. Na justificativa, a gestão municipal apontou a intenção de atrair empresas do segmento e ampliar a arrecadação.

Aliados de Raquel reforçam posição contra as bets

A publicação de Raquel também foi endossada pela vice-governadora e candidata à reeleição Priscila Krause (PSD). Nos comentários da postagem, ela relacionou as apostas ao comprometimento da renda das famílias.

“Proteger a renda e o sustento das famílias pernambucanas é prioridade absoluta. O dinheiro do trabalhador precisa garantir comida na mesa, saúde e dignidade, não ilusão de aposta”, escreveu.

Neste domingo (20), o candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) também reforçou o posicionamento contra as apostas online e resgatou iniciativas apresentadas por ele na Câmara dos Deputados antes da campanha eleitoral.

Em 2024, Túlio apresentou o PL 3.724, que busca impedir a participação de crianças e adolescentes na publicidade de jogos de azar e outros produtos proibidos para menores. O texto foi aprovado em maio por uma comissão da Câmara e está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça. Túlio também é coautor do PL 87/2026, que propõe proibir a exploração das apostas de quota fixa em todo o país.

“Eu sou contra as bets porque não podemos normalizar uma atividade que está adoecendo e endividando as famílias brasileiras”, afirmou o candidato, que também relacionou o setor à possibilidade de lavagem de dinheiro.

O também candidato ao Senado na chapa de Raquel Lyra, Eduardo da Fonte (PP), publicou a mesma imagem compartilhada pela governadora e afirmou que as apostas precisam de limites mais rígidos.

“As bets estão longe de ser só diversão. O problema começa no bolso, mas pode terminar dentro de casa, atingindo a saúde mental e a vida de uma família inteira”, escreveu.

Eduardo, que também é deputado federal, citou projeto apresentado neste mês em conjunto com o deputado Lula da Fonte (PP). O PL 5.317/2026 estabelece limites para apostas, regras para publicidade e prevê a destinação de recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da ludopatia.

“Se as bets movimentam tanto dinheiro, também precisam assumir responsabilidade pelos problemas que ajudam a criar”, afirmou Eduardo.

Em Boa Viagem, Raquel promete R$ 2 bilhões para morros e encostas

Também neste domingo, Raquel cumpriu agenda de campanha entre Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, ao lado de Priscila, Túlio e Eduardo da Fonte.

Durante entrevista em Boa Viagem, a candidata prometeu investir mais de R$ 2 bilhões em obras de morros e encostas na Região Metropolitana do Recife, com atenção especial à capital, caso seja reeleita. Raquel também voltou a prometer o fim do racionamento de água nos morros da capital e a climatização de toda a frota de ônibus da Região Metropolitana.

“Eu quero ser a governadora que vai zerar o racionamento e garantir água todos os dias nos morros do Recife”, disse.

Questionada sobre o debate desta segunda-feira (21) com os candidatos ao Governo de Pernambuco na TV Guararapes, a candidata afirmou esperar um encontro em “alto nível” e criticou o aumento dos ataques na campanha.

“A gente tem visto muitos ataques acontecendo o tempo inteiro. Isso não interessa ao povo. O povo quer saber quem pode trabalhar mais por ele, quem tem capacidade de entregar, quem tem maturidade, experiência”, declarou.