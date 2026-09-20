Raquel Lyra pede desculpas por fala sobre laqueadura sem consentimento: ‘Foi equivocada’

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Governadora reconheceu que fala feita em 2025, durante visita a hospital em Garanhuns, foi equivocada e reafirmou respeito às mulheres

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) pediu desculpas, neste domingo (20), por uma fala feita em 2025 na qual sugeriu a realização de uma laqueadura sem o conhecimento de uma mulher. O vídeo voltou a circular nas redes sociais e ganhou repercussão neste domingo, após ser publicado pelo portal Metrópoles.

“Como mãe, como mulher, eu sei o desafio que é decidir sobre planejamento familiar. Essa fala minha nada traduz o respeito que eu tenho às mulheres. Por isso, eu peço desculpas. Foi uma fala equivocada”, afirmou Raquel em vídeo publicado nas redes sociais.

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A gravação que motivou a reação foi feita em maio de 2025, durante a inauguração da ala pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Nas imagens, Raquel conversa com pessoas que estavam no local sobre uma gestante que, segundo o relato feito à governadora, já teria sete filhos. A mulher mencionada não aparece no vídeo.

Após ouvir o relato, Raquel afirma: “Aí, a gente tem que fazer laqueadura, visse? Aí, a gente bota na fila da laqueadura”. Uma mulher responde algo que não é possível compreender na gravação e, em seguida, a governadora diz: “Mas faz sem ela saber, vai!”.

A legislação brasileira estabelece que a esterilização cirúrgica deve ser voluntária e condiciona a realização da laqueadura à manifestação expressa da vontade da própria pessoa, registrada por escrito após o acesso a informações sobre o procedimento.

Na resposta divulgada neste domingo, Raquel afirmou ainda que não tem “compromisso com erro” e relacionou sua atuação como prefeita de Caruaru e governadora de Pernambuco à ampliação do acesso das mulheres ao planejamento familiar.

“O que eu tenho trabalhado sempre como prefeita, como governadora, é que toda mulher tenha direito à informação e a planejamento familiar através da rede pública de saúde”, declarou.

A governadora também afirmou que a circulação do vídeo seria uma tentativa de retirar o foco das propostas apresentadas durante a campanha eleitoral.

“Essa é mais uma tentativa de desviar o verdadeiro foco do debate. Não é sobre ataques, deve ser sobre propostas”, disse.

Na sequência, Raquel voltou a defender a reeleição e afirmou que pretende continuar os investimentos em saúde, educação e geração de oportunidades caso conquiste um novo mandato.

“É por isso que eu me coloco aqui, como candidata à sua governadora de novo, para continuar trabalhando pelos pernambucanos e pernambucanas, independentemente de cor de bandeira partidária”, afirmou.