fechar
Política | Notícia

Mulher de Moraes nega vínculo pessoal com Vorcaro em viagem de jatinho

Banca afirma que uso de táxi aéreo ligado a ex-sócio do Banco Master seguiu critérios operacionais após divulgação de vídeo com ministro do STF

Por Agência Brasil Publicado em 20/09/2026 às 16:58
Viviane Barci de Moraes e o ministro do STF Alexandre de Moraes
Viviane Barci de Moraes e o ministro do STF Alexandre de Moraes - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O escritório de advocacia Barci de Moraes afirmou neste domingo (20) que não há vínculos pessoais nas contratações de viagens de táxi aéreo para os profissionais da banca.

A manifestação foi divulgada após a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, publicar um vídeo que mostra o desembarque do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moares e sua esposa, Viviane Barci, sócia do escritório, no aeroporto Santos Dumond, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 2025.

De acordo com as imagens, o prefixo do jatinho pertence à Prime Aviation, empresa que já teve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro como um de seus sócios.

Antes da decretação da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, o escritório prestou serviços jurídicos ao banco.

Leia Também

Critérios de contratação

Em nota à imprensa, o escritório disse que contratou viagens com a Prime Aviation, mas negou que Vorcaro tenha realizado voos com Viviane e o ministro

O escritório negou que a escolha da empresa ocorreu por motivos pessoais.

"A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation", afirmou o escritório.

A relação entre o Master e o Barci de Moraes veio à tona no ano passado após a imprensa revelar a existência de um contrato de R$ 130 milhões para a prestação de serviços jurídicos, que foram suspensos após a liquidação da instituição.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Advogado do Master encaminhou a Vorcaro foto de Gonet fumando charuto em Londres
CASO BANCO MASTER

Advogado do Master encaminhou a Vorcaro foto de Gonet fumando charuto em Londres
Flávio Bolsonaro: Lula colocou tropa de choque para defender Alexandre de Moraes
STF

Flávio Bolsonaro: Lula colocou tropa de choque para defender Alexandre de Moraes

Compartilhe

Tags

Imagem de Agência Brasil

Agência Brasil

editores@jc.com.br