Jornal aponta voos de Moraes em jatinho ligado a Vorcaro

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Segundo a coluna, ministro havia afirmado em nota oficial que "jamais viajou" em avião do empresário; registros apontariam vários voos

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Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, teria viajado em jatinho ligado ao empresário Daniel Vorcaro, apesar de ter afirmado, em nota oficial divulgada em abril, que “jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro”.

De acordo com a coluna, há registros de vários voos, incluindo um em 22 de agosto de 2025, quando Moraes e Viviane Barci foram vistos desembarcando de um jatinho no Aeroporto Santos Dumont.

Entenda o que está acontecendo no STF

A crise no STF começou em 1º de setembro, quando o ministro André Mendonça retirou o sigilo de um relatório da PF que reunia mensagens entre Daniel Vorcaro e um telefone atribuído a Alexandre de Moraes. O documento também mencionava um contrato com o escritório da esposa do ministro, Viviane Barci de Moraes, além de pedidos de Vorcaro por informações.

Um novo capítulo movimentou a instituição na terça-feira (15), com uma sessão tensa que iniciou as discussões sobre a possibilidade de os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça serem investigados pela Polícia Federal (PF).

Inicialmente, a Corte analisaria a continuidade das apurações sobre mensagens enviadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro a um número atribuído a Moraes.

O tema, porém, não chegou a ser discutido após uma questão de ordem apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que levou o STF a avaliar se o caso deveria ser analisado em conjunto com outro pedido.