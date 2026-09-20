João Campos promete R$ 100 milhões no Lafepe para produzir canetas após proposta de Marília e Lula

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Proposta prevê nova planta de R$ 100 milhões no laboratório estadual e oferta do tratamento pelo SUS a pacientes com indicação médica

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) prometeu, neste domingo (20), investir R$ 100 milhões no Lafepe para que o laboratório estadual passe a produzir a substância utilizada nas chamadas canetas emagrecedoras.

A proposta foi apresentada ao lado da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), que já vinha defendendo durante a campanha a oferta desse tipo de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a distribuição pela Farmácia Popular. Na quinta-feira (17), o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também anunciou que o governo pretende disponibilizar as canetas gratuitamente na rede pública.

Depois do anúncio de Lula, João reforçou apoio à medida e, neste domingo, acrescentou à proposta um compromisso para Pernambuco: a construção de uma nova planta no Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (Lafepe) para produzir o medicamento no Estado.

“Marília já vinha trazendo essa ideia e o presidente Lula apresentou. Qual é a novidade? Nós vamos produzir a substância no Lafepe, aqui em Pernambuco, para garantir essa ação ao povo de Pernambuco que tem essas comorbidades”, afirmou João.

Segundo o candidato, a previsão é que a nova estrutura receba investimento de R$ 100 milhões. A proposta é destinar os medicamentos a pessoas com obesidade, diabetes e outras comorbidades que tenham indicação médica para o tratamento.

João disse ainda que, caso a capacidade de produção permita, o Lafepe poderia fornecer os medicamentos para outros estados.

“Uma nova planta de R$ 100 milhões vai ser construída para isso e, quem sabe, a gente também possa ajudar outros estados a fornecer a partir daqui”, declarou.

Marília afirmou que, caso seja eleita, pretende buscar recursos no Senado para ajudar a financiar o projeto do Lafepe.

“Nosso mandato vai disponibilizar os recursos para isso e Pernambuco vai voltar a ser protagonista na produção desses medicamentos de ponta com o Lafepe”, disse.

Governo federal ainda define regras

O anúncio de Lula, feito durante visita a uma fábrica da Eurofarma em Minas Gerais, ocorreu enquanto o Ministério da Saúde ainda avalia como os medicamentos poderão ser incorporados de forma mais ampla ao SUS.

A pasta conduz estudos com pacientes com obesidade e informou que ainda será necessário estabelecer um protocolo clínico para definir quem poderá receber o tratamento e em quais condições. O governo também vem estimulando a produção nacional dos medicamentos.

No vídeo divulgado neste domingo, João afirmou que a proposta em Pernambuco seguiria critérios médicos para definir os pacientes atendidos.

“Pessoas com diabetes, com obesidade, com comorbidades, que tenham uma orientação médica para poder receber esse medicamento”, afirmou.