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Política | Notícia

Coligação de Lula aciona TSE contra Flávio por uso de perfis para impulsionar campanha

Petição aponta suposto uso de redes sociais para burlar regras de propaganda e monetizar produtos; ação pede a cassação da chapa do PL

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/09/2026 às 18:48
O presidente Lula (PT), candidato à reeleição e Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PL
O presidente Lula (PT), candidato à reeleição e Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PL - Reprodução

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A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em que pede uma investigação judicial eleitoral sobre o suposto uso, pela candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), de collabs nas redes sociais para burlar às regras de recomendação de propaganda eleitoral e monetizar conteúdos.

Segundo a petição, a equipe de monitoramento de redes da campanha de Lula mapeou 1.826 publicações no Instagram em coautoria entre 492 perfis. A maior parte delas ocorreu em um espaço de dez dias e repetiu o mesmo conjunto de coautores.

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Parte das páginas utilizaria links para venda de produtos relacionados à campanha. Um dos casos é o de um boné com número 22. Segundo o documento, doze perfis com mais de 10 milhões de seguidores somados direcionam o público a mesma loja na Shopee com o produto.

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Alegação de abuso de poder e pedidos de cassação

A coligação de Lula argumenta que a situação caracteriza uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder econômico e político. Além de Flávio, a petição cita o deputado federal Alfredo Gaspar (PL), vice na chapa.

A petição pede liminar para que os registros sejam preservados pela Meta e da Shopee e que os responsáveis pelos perfis sejam identificados. Também solicita que os links de vendas sejam suspensos. Requer ainda a cassação do registro da chapa e a inelegibilidade dos investigados por oito anos.

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