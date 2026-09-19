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Política | Notícia

TRE suspende direito de resposta de Raquel Lyra sobre propaganda de João Campos

Decisão suspende temporariamente resposta concedida a Raquel sobre propaganda de João Campos que questiona salário e declaração de bens da candidata

Por JC Publicado em 19/09/2026 às 19:17
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) disputam o Governo de Pernambuco
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) disputam o Governo de Pernambuco - Miva Filho/Secom; Edson Holanda/Reprodução

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) suspendeu, até que o plenário da Corte analise o caso, os efeitos da decisão que havia concedido direito de resposta à governadora Raquel Lyra (PSD) em propaganda eleitoral da campanha de João Campos (PSB).

A decisão inicial, assinada pelo desembargador eleitoral Fernando Braga Damasceno na sexta-feira (18), havia determinado que a campanha de Raquel tivesse espaço no rádio, na televisão e nas redes sociais para responder a conteúdos relacionados à remuneração recebida pela governadora e à declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral.

A propaganda questionada pela defesa de Raquel relacionava o salário recebido por ela como procuradora do Estado (R$ 60 mil por mês) ao registro de R$ 1 em uma conta-corrente informada na declaração patrimonial. A peça também fazia referência a supostos valores recebidos de forma irregular.

Ao longo do governo, Raquel deu preferência ao salário de procuradora do Estado, e não ao de governadora, de R$ 22 mil. Segundo a publicidade da oposição, ela acumulou mais de R$ 1,2 milhão de forma "inconstitucional". 

Na avaliação apresentada na decisão de primeira instância, embora os dados utilizados pela propaganda fossem baseados em informações existentes em registros oficiais, a maneira como eles foram associados poderia produzir uma interpretação equivocada sobre o patrimônio da candidata. A decisão também considerou inadequada a forma como a questão da remuneração foi apresentada.

A declaração de bens entregue por Raquel ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra patrimônio de aproximadamente R$ 359,5 mil, incluindo imóvel, aplicações financeiras e o saldo de R$ 1 mencionado na propaganda.

Pela determinação original, a governadora teria direito a um minuto no início do programa eleitoral em bloco da coligação adversária. A medida também alcançaria inserções de rádio e televisão e uma publicação nas redes sociais. O tribunal havia identificado 210 veiculações da peça em emissoras.

No ambiente digital, a decisão previa a retirada do vídeo contestado e a publicação da resposta no mesmo perfil utilizado pela campanha de João Campos, com condições semelhantes de divulgação.

A Frente Popular de Pernambuco recorreu da decisão. A coligação afirma que os conteúdos questionados foram elaborados a partir de informações públicas sobre a remuneração da governadora e os dados de sua declaração patrimonial. Segundo a campanha, a discussão faz parte do debate eleitoral e o recurso será analisado pelo plenário do TRE-PE.

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Com a suspensão dos efeitos da decisão, a definição sobre a manutenção ou não do direito de resposta ficará para o julgamento do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

A decisão final virá do plenário do TRE, que fará reunião na tarde da próxima segunda-feira (21), a partir das 14h.

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