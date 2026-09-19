Raquel volta a criticar bets em comentário de post do presidente Lula antes de agenda na RMR

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Governadora participa de caminhadas em São Lourenço da Mata e Abreu e Lima neste sábado (19) e volta a cobrar medidas contra apostas

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A candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), comentou neste sábado (19) uma publicação do presidente Lula (PT) sobre apostas esportivas. No texto, a governadora criticou as bets e voltou a mencionar a redução do imposto para empresas do setor durante a gestão de João Campos (PSB) na Prefeitura do Recife.

“Presidente Lula, esse é um assunto que independe de cores partidárias e atinge famílias no país inteiro. Segundo estudo da USP, as BETs podem ter custado até 1,1% do PIB brasileiro. As BETs são um verdadeiro mal para o Brasil e para Pernambuco. Aqui, desde que a Prefeitura do Recife diminuiu o imposto, é BET pra todo lado. O Recife virou a capital das Bets do Brasil. Praças e parques estão entregues a casas de aposta. Nosso povo tá endividado e adoecendo. É preciso juntar as forças e dar um basta nisso!”, escreveu no comentário, finalizado com a hashtag “#PEcontraBETs”.

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A publicação de Lula trouxe um vídeo com relatos sobre problemas relacionados ao vício em apostas. No texto, o presidente pergunta o que o governo federal deve fazer em relação às bets.

Raquel tem duas atividades de campanha previstas para este sábado. Às 14h, participa de uma caminhada em São Lourenço da Mata. Às 19h30, a agenda é em Abreu e Lima.

O tema também foi citado por Raquel no debate da TV Nova, na quinta-feira (17). Na ocasião, ela criticou a redução de impostos para empresas de apostas no Recife e afirmou ser contra as bets.