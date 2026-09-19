Raquel Lyra diz ser "lamentável" judicialização da campanha após direitos de resposta

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A candidata à reeleição esteve no Alto José do Pinho, no Recife, neste sábado (19), e prometeu levar água na torneira a 100% dos morros

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A candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), disse ser “lamentável” o rumo da campanha eleitoral após conquistar dois direitos de resposta contra o adversário na disputa ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB). A declaração foi dada na manhã deste sábado (19), durante caminhada no Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife.

“Lamentável que a campanha tenha entrado algo em Pernambuco que nunca deveria ter ido. O povo quer saber, aqui, você anda por aqui, conversa com tanta gente que quer saber como é que o governo pode chegar na vida dele”, afirmou.

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Sobre os dois direitos de resposta concedidos pela Justiça Eleitoral, a governadora afirmou que a campanha está “muito judicializada” e disse que vem denunciando ataques desde o início do ano.

“Os direitos de resposta, infelizmente, é uma campanha muito judicializada. A gente vem denunciando as violências, os ataques desde janeiro desse ano, mas não começaram em janeiro, começaram de muito antes. Mas estou firme, de pé, sou forte, resiliente e tenho aqui a alegria e o coração das pessoas que acreditam no nosso trabalho”, declarou.

Raquel disse que a população quer discutir como as ações do governo podem chegar ao cotidiano dos pernambucanos. A governadora afirmou ainda ter recebido manifestações de apoio de eleitores durante a campanha e disse que pretende manter a atenção nas atividades de rua.

“Porque eu tenho ouvido de pessoas que têm dito que tão orando por mim, que tenha força, que não deixe a energia daquilo que não constrói contaminar aquilo que a gente tem feito de bom e de positivo na rua, né? Então, vamos trabalhar”, concluiu.

Durante o percurso, a candidata panfletou, conversou com moradores, cumprimentou e entrou em estabelecimentos e casas de eleitores do morro. Raquel foi acompanhada da vice e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado na sua chapa Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

Programa Água no Morro

A agenda também foi usada pela candidata para apresentar propostas voltadas ao abastecimento de água e ao saneamento nos morros do Recife. Raquel afirmou que o programa Água no Morro terá como meta garantir água na torneira todos os dias em 100% dos morros do Recife. Segundo a governadora, a iniciativa já reduziu o racionamento em áreas como o Alto José do Pinho, mas ainda há locais sem abastecimento regular.

“A gente veio aqui no Alto Sítio do Pinho e vamos para o Baixo da Gama para reafirmar os nossos compromissos com a periferia do Recife. Aqui no Alto Sítio do Pinho, a gente veio durante a nossa campanha. É um local onde há 10, 20 anos não tinha água. A gente colocou água e diminuiu o racionamento. 10% do morro ainda não tem, mas o fato é: o programa Água no Morro vai garantir 100% dos morros do Recife com água na torneira todos os dias”, afirmou.

Além do Alto Sítio do Pinho, a candidata também citou intervenções no Alto do Bonifácio e no Morro da Conceição e disse que há obras em andamento nos morros da capital. “Todos os morros do Recife já têm obras em andamento. São mais de 30 milhões de reais sendo investidos”, declarou.

Raquel também associou a proposta de abastecimento à ampliação do saneamento básico. Ela afirmou que, durante a caminhada, moradores passaram a cobrar ações nessa área.

“Eu sou filha do interior e, quando a gente tá no interior, olha para a capital e pensa que aqui tá tudo resolvido e não tá. Tem muitos lugares aqui onde não tem água, onde não tem saneamento. E aqui eu já comecei a andar e as pessoas já começam a pedir pelo saneamento básico. A gente tá chegando com a água e vamos fazer saneamento para todo mundo”, disse.

A governadora citou a Estação de Tratamento de Esgoto do Cabanga, no Recife, e afirmou que a unidade trata quase 50% do esgotamento sanitário da capital. Raquel disse que há obras previstas para ampliar o tratamento em áreas como Prazeres e Imbiribeira e em outras localidades entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. Segundo ela, a ampliação deve ocorrer nos próximos meses.

Raquel Lyra encerrou a agenda deste sábado com um porta a porta no Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife, uma caminhada em São Lourenço da Mata, e, no período da noite, com uma caminhada em Abreu e Lima.