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Política | Notícia

Ministra Margareth Menezes participa de ato pelo Recife em apoio à reeleição de Lula

Evento no Recife Antigo, com Som na Rural e microfone aberto, antecede mobilização pluripartidária em Petrolina, que reúne apoiadores do presidente

Por JC Publicado em 19/09/2026 às 10:52
Ministra Margareth Menezes participa do ato "Cultura com Lula" na Praça do Arsenal, no Recife Antigo
Ministra Margareth Menezes participa do ato "Cultura com Lula" na Praça do Arsenal, no Recife Antigo - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa neste sábado (19) do ato "Cultura com Lula", na Praça do Arsenal, no Recife Antigo, em apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento integra um dia de mobilização em Pernambuco pela reeleição do petista, que também terá ato em Petrolina, no Sertão do estado.

Festa Cultural

A partir das 16h, a programação na Praça do Arsenal reúne, além de Margareth Menezes, o coletivo Som na Rural e microfone aberto para artistas, produtores, técnicos e brincantes manifestarem apoio ao presidente.

A convocatória do Partido dos Trabalhadores incentiva os eleitores a levarem instrumentos musicais, estandartes, fantasias e cânticos, numa proposta de festa popular e plural em torno da cultura pernambucana.

Ato Sertanejo

Em Petrolina, os apoiadores de Lula começam a se reunir a partir das 9h na Praça do Bambuzinho, no centro da cidade, numa atividade pluripartidária. Candidatos aliados do presidente são incentivados a marcar presença, levar materiais de campanha e dialogar com a população.

Quem quiser pintar a própria camisa com imagens alusivas ao presidente deve levar a peça de roupa, já que é proibida a distribuição gratuita de vestuário com caráter eleitoral. O encontro terá música e microfone aberto para falas.

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