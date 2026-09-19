Ministra Margareth Menezes participa de ato pelo Recife em apoio à reeleição de Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento no Recife Antigo, com Som na Rural e microfone aberto, antecede mobilização pluripartidária em Petrolina, que reúne apoiadores do presidente

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa neste sábado (19) do ato "Cultura com Lula", na Praça do Arsenal, no Recife Antigo, em apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento integra um dia de mobilização em Pernambuco pela reeleição do petista, que também terá ato em Petrolina, no Sertão do estado.

Festa Cultural

A partir das 16h, a programação na Praça do Arsenal reúne, além de Margareth Menezes, o coletivo Som na Rural e microfone aberto para artistas, produtores, técnicos e brincantes manifestarem apoio ao presidente.

A convocatória do Partido dos Trabalhadores incentiva os eleitores a levarem instrumentos musicais, estandartes, fantasias e cânticos, numa proposta de festa popular e plural em torno da cultura pernambucana.

Ato Sertanejo

Em Petrolina, os apoiadores de Lula começam a se reunir a partir das 9h na Praça do Bambuzinho, no centro da cidade, numa atividade pluripartidária. Candidatos aliados do presidente são incentivados a marcar presença, levar materiais de campanha e dialogar com a população.

Quem quiser pintar a própria camisa com imagens alusivas ao presidente deve levar a peça de roupa, já que é proibida a distribuição gratuita de vestuário com caráter eleitoral. O encontro terá música e microfone aberto para falas.