João Campos realiza atos pela Região Metropolitana e Zona da Mata neste sábado (19)
Candidato da Frente Popular participou de carreatas, reforçou propostas de campanha e citou ações realizadas durante a gestão no Recife
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João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco, realizou uma série de agendas de campanha por cidades da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata. Iniciou a manhã deste sábado (19) percorrendo por oito bairros da Zona Norte do Recife em uma carreata que durou cerca de quatro horas.
O trajeto começou na Macaxeira e terminou no Morro da Conceição, passando por Nova Descoberta, Córrego do Jenipapo, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Dois Unidos e Alto José Bonifácio. O percurso também passou por localidades como Alto Santa Luzia, Alto do Reservatório, Alto do Refúgio, Córrego do Euclides e Córrego do Ouro.
O candidato da Frente Popular esteve acompanhado da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), ao candidato à reeleição a senador Humberto Costa (PT), do prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), e de outras lideranças da coligação.
Durante a agenda, o ex-prefeito do Recife voltou a defender a retomada do 13º do Bolsa Família em Pernambuco.
"Quero reafirmar aqui na Zona Norte um compromisso: Pernambuco vai voltar a ter o 13º do Bolsa Família. São mais de 4,5 milhões de pernambucanos que poderão contar com esse reforço na renda. É uma escolha de prioridade, de colocar primeiro quem mais precisa. Esse dinheiro ajuda dentro de casa e também movimenta o comércio dos bairros. A gente vai fazer isso de novo em Pernambuco", afirmou.
Ao longo do percurso, o candidato também mencionou obras realizadas durante a gestão como prefeito do Recife, especialmente em áreas de morro da Zona Norte.
"Não foi agora que comecei a subir esses morros, conversar com essas famílias e entender o que precisava ser feito. A gente colocou obra onde muita gente esperava havia anos: contenção, drenagem, escadaria, corrimão, urbanização. Foram mais de três entregas por dia nos morros do Recife. É esse ritmo, escutando a população, conhecendo o problema de perto e fazendo a obra acontecer, que eu quero levar para Pernambuco inteiro", disse.
Ainda cumprindo agenda no dia, João Campos participou de uma carreata na saída do Pina, na Zona Sul do Recife, finalizando o dia com uma caminhada em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.
Encontro com Margareth Menezes
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, está no Recife também neste sábado para participar de uma mobilização do PT em apoio à reeleição do presidente Lula. Antes do ato "Cultura com Lula", marcado para a tarde na Praça do Arsenal, no Recife Antigo, a ministra participou de um almoço com João Campos (PSB), na Zona Norte da capital.
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Durante o encontro, João assinou a Carta Manifesto do movimento Cultura com Lula e apresentou a proposta dos Jogos Escolares da Cultura, que prevê atividades de música, dança, teatro, literatura e manifestações tradicionais nas escolas estaduais.
Também participaram do almoço a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a candidata Marília Arraes e o senador Humberto Costa.