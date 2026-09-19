Flávio Bolsonaro: Lula colocou tropa de choque para defender Alexandre de Moraes

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Declarações ocorreram em comício em Joinville, na esteira do escândalo que envolve supostas mensagens entre o magistrado e Daniel Vorcaro

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O candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ter colocado uma "tropa de choque" para proteger o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As declarações ocorreram durante comício em Joinville, em Santa Catarina, neste sábado, 19, na esteira do escândalo que envolve as supostas mensagens entre o magistrado e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

"Moraes não tem mais nenhuma condição de continuar sendo ministro da Suprema Corte deste País. Nós vamos proteger o Supremo da laranja podre que é Alexandre de Moraes", disse Flávio, diante dos apoiadores.

O candidato do PL também afirmou que vai indicar cinco ministros ao STF. "Ele (Moraes) tem de sair de lá urgentemente, não tem mais moral para julgar ninguém, atrasou o início da investigação sobre ele, porque os ministros do Lula entraram no circuito", prosseguiu.

Flávio acrescentou: "O Lula colocou a sua tropa de choque para defender o Moraes lá. É por isso que o povo pede Fora Moraes, não é?". Em seguida, os seus eleitores gritaram "Fora Moraes".

O candidato fez referência à votação do STF na terça-feira, 15, que culminou no adiamento do julgamento que pode autorizar a investigação sobre Moraes, após a revelação de interações entre o ministro e o ex-banqueiro.

Naquela ocasião, os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin - esses dois últimos indicados por Lula ao STF - votaram com Moraes em favor da junção do caso ao processo que envolve o ministro André Mendonça. Os magistrados entendem que Mendonça atua com interesses eleitorais contra Moraes.

O escândalo do Banco Master também envolveu Flávio após o site The Intercept Brasil ter divulgado um áudio em que o senador pede dinheiro a Vorcaro para bancar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O candidato do PL, porém, sustenta que, no seu caso, trata-se de recursos privados para uma obra de cunho privado.



