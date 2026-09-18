Raquel Lyra promete escrituras para moradores do Roda de Fogo durante caminhada no Recife
Candidata à reeleição também citou ações na área de transporte e afirmou que pretende ampliar iniciativas do governo nas comunidades
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A governadora Raquel Lyra (PSD), pediu novamente a confiança dos moradores durante uma caminhada pelo bairro Roda de Fogo, na região de Torreões, no Recife, na tarde desta sexta-feira (18). Ao lado da vice, Priscila Krause (PSD), a candidata à reeleição percorreu ruas da comunidade, cumprimentou moradores, conversou com eleitores e acompanhou a militância na distribuição de panfletos.
Durante o percurso, Raquel citou ações do governo estadual voltadas à habitação e afirmou que pretende ampliar a regularização de imóveis caso seja reeleita. Segundo a candidata, 17 mil escrituras de casas próprias já foram entregues pelo Estado.
"Quando a gente chega no território, a gente chega para transformar e a gente sabe da necessidade que tem de fazer muito mais", afirmou. Raquel também disse que ouviu de uma moradora que a casa dela ainda não havia sido reformada pelo programa do governo.
"Nós estamos aqui, eu e Priscila, pedindo mais uma vez a confiança de vocês, para poder fazer mais e melhor, para poder chegar nos lugares onde a gente ainda não chegou", declarou.
A candidata afirmou que a presença do governo nas comunidades deve continuar e citou a entrega de escrituras como uma das ações que pretende ampliar. Ao falar especificamente sobre o Roda de Fogo, disse que a comunidade receberá a regularização dos imóveis.
"Roda de Fogo vai ter escritura das suas casas, a comunidade do Bode e tantas outras que esperaram por décadas, agora têm vez e voz", afirmou.
Transporte
Durante a caminhada, Raquel também voltou a mencionar a proposta apresentada nesta semana para que 100% da frota de ônibus da Região Metropolitana do Recife tenha ar-condicionado. Segundo ela, mais de 400 veículos já contam com o equipamento e o governo está concluindo a compra de 100 ônibus elétricos com ar-condicionado para circulação no Recife.
A governadora afirmou ainda que conhece os desafios enfrentados pelos moradores da Região Metropolitana e defendeu a continuidade das ações do governo.
"Nós não viemos aqui de passagem. A gente sabe dos desafios de quem vive na Região Metropolitana e no Recife", disse.
A agenda foi acompanhada por militantes e apoiadores da campanha. Durante o trajeto, Raquel e Priscila fizeram registros com moradores e conversaram com pessoas que estavam nas ruas e em frente às casas.