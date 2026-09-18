"Pernambuco voltou, o leão do Norte acordou", diz Raquel em encontro com entidades do comércio

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Em encontro com representantes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Pernambuco (FCDL-PE), da CDL Recife e do Sindilojas Recife, nesta quinta-feira (18), a governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, apresentou um balanço dos quase quatro anos de gestão e defendeu a continuidade do projeto à frente do Estado.



Diante de empresários e representantes do comércio, ela afirmou que Pernambuco passou por um processo de reconstrução econômica e disse estar preparada para conduzir o que classificou como um “novo ciclo de desenvolvimento”. “Pernambuco voltou. O leão do Norte acordou. Agora, as escolhas certas precisam continuar sendo feitas”, declarou.



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Segundo a governadora, Pernambuco teria deixado para trás um ambiente considerado hostil ao empreendedorismo. Ela citou crescimento de 4,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre, avanço de quase 20% da indústria de transformação e liderança nacional no crescimento do comércio varejista no período.

Também afirmou que 207 mil empregos com carteira assinada foram gerados durante sua gestão. “A gente chamou o empreendedor para junto. Como que eu posso fazer o Estado lhe servir para você gerar emprego e renda e ter lucro legítimo, gerando oportunidade de trabalho para o nosso povo?”, afirmou.



A candidata também direcionou parte do discurso à política tributária. Raquel disse ter promovido alterações para reduzir o que classificou como caráter “punitivista” e “arrecadatório” da legislação estadual, citando a retirada de multas consideradas exorbitantes e a criação de mecanismos de conformidade tributária.

Segundo ela, o objetivo é ampliar o uso de inteligência de dados para reduzir a necessidade de deslocamento dos contribuintes às repartições públicas. “Você que é empreendedor, declara e eu audito”, resumiu.



Na avaliação da governadora, a previsibilidade das regras é um dos pontos necessários para atrair e manter investimentos em Pernambuco. Ela afirmou que o Estado tem 41 bilhões de reais em investimentos industriais anunciados e em execução e citou, entre os exemplos, os aportes da Stellantis e a retomada das atividades da Refinaria Abreu e Lima.

Infraestrutura e turismo



Questionada sobre a situação das estradas no Litoral Sul e sobre a duplicação da PE-60, Raquel afirmou que o governo estadual já destinou mais de 1 bilhão de reais para intervenções rodoviárias na Zona da Mata Sul. A candidata disse que pretende concluir a recuperação de vias que conectam municípios, engenhos e destinos turísticos. Para ela, a expansão do turismo precisa estar acompanhada de melhorias nas condições de vida da população.



“Mas o lugar não é bom para visitar se ele não é bom para viver. Quem vai para um lugar que não tem saneamento? Quem vai para um lugar que não tem segurança? Quem vai para um lugar que não tem iluminação?”, questionou.



Na área de abastecimento, a governadora citou obras de saneamento em Porto de Galinhas e Fernando de Noronha e afirmou que uma nova parceria público-privada deverá ampliar a oferta de água no Recife, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Também mencionou intervenções voltadas à contenção de cheias, entre elas a Barragem de Engenho Pereira, em Jaboatão dos Guararapes, e obras na Mata Sul.



A candidata ainda aproveitou o encontro para anunciar o início das obras da PE-20 e da ponte de Tiúma, em São Lourenço da Mata, além de citar serviços de limpeza de rios e canais no município.



Centro do Recife



Ao responder a uma pergunta sobre o déficit habitacional e a degradação do centro da capital, Raquel reconheceu que a responsabilidade direta sobre a área é do município, mas afirmou que o Estado pode atuar em parceria.



Ela citou a destinação ou recuperação de prédios públicos para instalação de órgãos estaduais e equipamentos de formação. Entre os exemplos apresentados estão o prédio da Neoenergia, na João de Barros, que deverá receber a Secretaria de Educação; o antigo Diário de Pernambuco, destinado à Secretaria de Cultura; e o Liceu de Artes e Ofícios, que, segundo ela, será transformado em uma escola de economia criativa.



Raquel também afirmou que pretende levar moradia para a região central. “Nós precisamos habitar o centro. É uma forma diferente de ocupar”, afirmou. A governadora disse ainda que prepara um projeto habitacional para um imóvel que, segundo ela, foi obtido junto à Caixa Econômica Federal.



Na agenda de recuperação urbana, a candidata mencionou o programa Palafita Zero, com intervenções em Peixinhos e Vila Condor, em Olinda, além de obras de drenagem, construção de moradias e dragagem do Rio Beberibe. Segundo Raquel, o conjunto de intervenções representa mais de 700 milhões de reais em investimentos.



Renegociação de dívidas



Raquel anunciou a retomada de um programa de renegociação de débitos tributários. Segundo ela, a proposta, chamada de “Dívida Zero 2.0”, foi aprovada pela Assembleia Legislativa e prevê redução de juros e multas, além de parcelamentos de longo prazo.



A candidata apresentou a medida como uma forma de permitir que empresários regularizem a situação fiscal e continuem suas atividades. “A gente acabou de aprovar na Assembleia um novo programa de renegociação de dívida. [...] Tirando juros, multa e fazendo parcelamento longo”, afirmou.



No encerramento, Raquel destacou políticas de compras públicas voltadas à economia local. Citou o programa que subsidia a aquisição de tênis para estudantes e afirmou que mais de 520 mil pares foram comprados em Pernambuco. Também mencionou o fardamento escolar produzido por costureiras do Agreste.



Para a governadora, iniciativas desse tipo permitem que recursos públicos circulem dentro do próprio Estado e fortaleçam empresas e trabalhadores locais. “O melhor de tudo é gerar emprego e renda e permitir o povo poder ser feliz no seu chão”, afirmou.