João Campos diz que ainda não há data para vinda de Lula a Pernambuco e defende aumento do Bolsa Família

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Em encontro com trabalhadores no Sindmetal, candidato disse que agenda do presidente está em definição e criticou ação contra reajuste do benefício

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta sexta-feira (18), que ainda não há uma data confirmada para a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Estado. O socialista também defendeu o aumento do Bolsa Família e criticou a iniciativa da oposição de questionar judicialmente o reajuste do benefício.

Segundo João, a agenda de Lula está sendo organizada para a reta final da campanha, mas o presidente deverá intensificar os compromissos no Sudeste e cumprir agendas internacionais antes de uma eventual passagem por Pernambuco.

“Não tem data confirmada da vinda do presidente. Eu sempre disse que estava muito feliz com o apoio dele, com a participação que ele tem feito nos ajudando desde a articulação política, se posicionando publicamente, declarando apoio, gravando vídeo, estando presente com a gente. E a gente está fechando a agenda dele nessa reta final”, afirmou João durante encontro com trabalhadores do setor metalúrgico, no Sindicato dos Metalúrgicos, no Recife.



Ao explicar a indefinição, João disse que Lula precisa concentrar esforços em estados do Sudeste onde há uma disputa mais acirrada. O candidato também citou a participação do presidente na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) entre os compromissos previstos para os próximos dias.

“Ele vai precisar intensificar as agendas ainda no Sudeste, vai ter a agenda internacional, mas não tem data confirmada. Mas essa dificuldade é por conta do Sul e Sudeste? Ele está botando muita energia e é correto fazer isso nos colégios eleitorais onde tem uma diferença grande”, declarou.

Defesa do Bolsa Família

Durante o encontro, João também defendeu o aumento do Bolsa Família e criticou a tentativa da oposição de barrar o reajuste na Justiça. O benefício terá aumento de 15%, elevando o valor mínimo pago às famílias de R$ 600 para R$ 691.

“O empresário fez, entrou na Justiça contra o aumento do Bolsa Família. Isso deixa claro que a eleição só tem dois lados, no Brasil e em Pernambuco. Tem um lado, que é o nosso lado, que defende o pequeno povo, trabalhador, quem está lutando, e do outro lado quem defende os grandes”, afirmou.

Sem citar nominalmente os autores das ações, João questionou a tentativa de impedir o reajuste e associou a medida à realidade das famílias que recebem o benefício.

“Como é que você entra na Justiça contra o aumento do Bolsa Família? Sabe por quê? Porque ele não tem noção do que é isso. Não tem noção, nunca passou, não precisa, não sabe o que é fazer uma feira, não quer faltar o leite do menino, não quer precisar para comprar o medicamento”, disse.

A candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), que também participou do encontro, defendeu o programa e classificou o Bolsa Família como uma forma de renda básica para os brasileiros.

“O Bolsa Família é uma renda básica para os brasileiros, é algo que foi uma luta nossa de muitos anos e que precisa existir para dar dignidade, mais dignidade para as pessoas”, afirmou.

Marília também disse que o benefício permite às famílias ampliar as condições de alimentação, educação e qualificação profissional e criticou setores da oposição que questionam a medida.

Compromissos para Pernambuco

João também apresentou compromissos relacionados à geração de empregos e à formação profissional. Entre as propostas citadas pelo candidato estão a ampliação das escolas técnicas, a implantação do embarque digital e a atração de novas indústrias para Pernambuco.

“A gente fechou aqui o compromisso de dobrar as escolas técnicas, de fazer o embarque digital, de atrair novas indústrias para o Estado, dialogando com o setor produtivo e com os trabalhadores, e fazer com que Pernambuco cresça e possa gerar oportunidade”, afirmou.

