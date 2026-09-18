João Campos defende retomada do 13º do Bolsa Família em Pernambuco
Em agenda, o candidato mencionou o reajuste de 15% no programa federal ao falar de sua proposta para o benefício no Estado, caso seja eleito
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) voltou a defender, nesta sexta-feira (18), a criação de um pagamento adicional para beneficiários do Programa Bolsa Família no Estado. A proposta prevê a retomada do chamado "13º" do programa, que, segundo a proposta do ex-prefeito do Recife, poderá alcançar mais de 4,5 milhões de pernambucanos.
A defesa da medida aconteceu durante uma agenda de campanha no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. João percorreu o Largo Dona Regina e conversou com moradores e comerciantes da região.
“A gente tem um compromisso de voltar o 13º do Bolsa Família e quero parabenizar o presidente Lula por ter anunciado um aumento do benefício, que representa mais uma conquista para os brasileiros”, afirmou.
Na última quinta (17), o governo Lula (PT) reajustou o benefício pago pelo programa Bolsa Família em 15%. O reajuste acompanha, segundo Planalto, a inflação medida pelo INPC e busca preservar o poder de compra dos beneficiários.
O candidato ao Governo defende que o aumento do valor pago pelo programa federal deve ser acompanhado pela retomada do pagamento adicional em Pernambuco.
João Campos pretende assumir a responsabilidade pelo pagamento caso seja eleito governador. “Pernambuco já teve o 13º e, infelizmente, o atual Governo do Estado acabou com esse pagamento. Como governador, nós vamos retomar o 13º do Bolsa Família para beneficiar mais de 4,5 milhões de pernambucanos”, disse.
O pagamento extra, que existia anteriormente em Pernambuco, correspondia à metade do valor-base do programa. Com o benefício atualmente estimado em R$ 691, o valor adicional seria de R$ 345,50. A campanha calcula que a retomada exigiria um investimento de aproximadamente R$ 520 milhões.
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Depois da passagem por Nova Descoberta, João seguiu para o Litoral Norte do Estado, onde participou de duas atividades de campanha.
A programação incluiu uma mini carreata por Itamaracá e Itapissuma. Mais tarde, o candidato participou de outra mini carreata, desta vez em Igarassu.